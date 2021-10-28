Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 4 Kasım 2021 tarihli Genel Kurul Gündemini açıklandı.
Başkanlığın 4 Kasım 2021 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Mahkeme 8 dosyayı esastan görüşecek olup; 7 dosya hakkında ise ilk incelemeyi yapacak.
İşte Esastan görüşülecek dosyalar
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun;
A. 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 340. maddesinin birinci fıkrasının,
B. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (c) fıkrasının üçüncü paragrafının,
C. 5728 sayılı Kanun'un 280. maddesiyle değiştirilen 367. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının,
iptallerine karar verilmesi talebi.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun;
A. 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen 340. maddesinin ikinci fıkrasının,
B. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'un 276. maddesiyle değiştirilen 359. maddesinin (b) fıkrasının,
iptallerine karar verilmesi talebi.
21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun;
bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
21/12/2019 tarihli ve 7198 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun;
4. maddesinin (3) numaralı fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun;
62. maddesinin (a) bendinin anılan Kanun'un 55. maddesinin (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile alt bentlerini bağlayan hükmü yönünden iptaline karar verilmesi talebi.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun;
22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 9. maddesiyle değiştirilen 339. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a;
5/4/2012 tarihli ve 6291 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle eklenen 105/A maddesinin 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanun'un 46. maddesiyle yeniden düzenlenen (7) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un;
10. maddesinin 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanun'un 67. maddesiyle değiştirilen (d) bendinde yer alan ".veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
Mahkemenin ilk incelemeyi yapacağı dosyalar: