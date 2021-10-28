İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor

'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı, yine 20 yıl hapis istedi
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı, yine 20 yıl hapis istedi
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Yolsuzluktan tutuklanan müdür 1 kilo altınla yakalanmış
Yolsuzluktan tutuklanan müdür 1 kilo altınla yakalanmış
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge açıklaması
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Sağlık personeli atamaları mülakat olmadan yapılacak
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Kızını TBMM'de uyutan AK Parti'li Ayvazoğlu'ndan paylaşım
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Nadir öğretmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Oğlunu dövdüğünü öne sürdüğü öğretmene kafa attı
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Danıştay'ın iptal kararı takipsizlik alan KHK'lılara emsal teşkil eder mi?
Ana sayfaHaberler Eğitim

İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor

Kayseri'de pek çok sanayicinin de eğitim gördüğü istihdam garantili Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kent ekonomisine güç katıyor. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Lisemizde bu yıl doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu gençlerimizi stajlarıyla ve iş garantisiyle iş hayatına kazandıracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 13:31
Yazdır
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor

Sanayi kenti Kayseri'de, mobilya ve iç mekan tasarım, metalurji, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi ve uçak bakım teknolojisi gibi bölümlerde 1300 öğrencinin eğitim aldığı lisede, çevre okulların masa, sıra, kapı gibi ihtiyaçları üretiliyor, makine bölümünde ise daha önce ithal edilen ürünler tasarlanıyor.

Sanayicilerin ihtiyacı olan teknisyen ve kalifiye elemanların yetiştiği, 40 derslik, 45 atölye ve 25 laboratuvara sahip lisenin mezunları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda işe yerleştiriliyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, sanayicilerin en büyük şikayetinin ara eleman bulamamak olduğunu, meslek liselerindeki gençleri de bu soruna ilaç gördüklerini söyledi.

Bu kapsamda TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 81 ildeki 81 meslek lisesini ilgilendiren bir protokol imzalandığını anımsatan Büyüksimitci, kentteki oda ve borsaların Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptığını anlattı.

Alan dışı istihdamı çözmeyi amaçladıklarını dile getiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Okul müdürümüz ve Milli Eğitim müdürümüzün de gayretiyle mezun öğrencileri tek tek arayarak bunların istihdama katılması için çalışma yaptık. Bizim lisemizde bu yıl doluluk yüzde 100'ü buldu. Bu gençlerimizi stajlarıyla ve iş garantisiyle iş hayatına kazandıracağız. Başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Meslek liselerimizde yapacak çok iş var. Endüstrisi gelişmiş ülkelere baktığımızda meslek liseleri çok önemli. Bunların en büyük örneği Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Japonya. Meslek liseleri sayesinde şu anda sanayileri ciddi gelişmiş durumda. Ara eleman olmadan istediğimiz ürünü çıkarmamız mümkün değil."

- "Daha askere gitmeden liseden başlayarak iş sahibi olabilirsiniz"

Büyüksimitci, fabrikalarda son model makinelerin bulunduğunu, liseli öğrencilerin buralarda eğitim almalarının iş hayatına girmelerini de kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Herkesin hedefine üniversiteyi koymasının üniversite mezunu enflasyonuna ve işsizliğe yol açacağına işaret eden Büyüksimitci, "Halbuki bugün meslek lisesinde temel eğitimi iyi almış olanlar stajıyla bunu pekiştiriyor ve anında iş buluyor. Maaş seviyeleri iyi durumda. Daha askere gitmeden liseden başlayarak bir meslek sahibi ve iş sahibi olabilirsiniz. Bu arkadaşları mutlaka okudukları alanda istihdam etmeliyiz. 100 üyemizle anket yaptık. 100 üyemizin yıllık talebi yaklaşık bin öğrenci istihdam edebilecekleri şeklinde." diye konuştu.

- Öğrenciler gelecekten umutlu

120 öğrencinin eğitim aldığı mobilya bölümünden 11. sınıf öğrencisi Ahmet Hamza da okuduğu bölümü bilerek ve severek seçtiğini söyledi.

Hamza, "Çok güzel avantajları olduğu için geldim. İleride bu avantajların işime yarayacağını düşündüm. Bölümü seçmeden iş imkanlarına baktım da seçtim." dedi.

Uçak elektroniği bölümünde okuyan 12. sınıf öğrencisi Semih Yeşil ise mezuniyetin ardından kolay iş bulabileceğine inandığını, haftanın üç günü 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde staj yaptığını belirtti.

Lise öğrencilerinden Osman Emel de mezun olduğunda iş olanaklarının çok olduğunu ve işsiz kalma gibi derdinin olmadığını ifade etti.

Uçak gövde motor bölümü öğrencisi Sefer Gümüşay ise bu okuldan mezun tanıdıklarının yönlendirmesiyle bölümü seçtiğini belirterek, "Teknisyen ya da tekniker olarak işe girmeyi düşünüyorum. Normal bir okula gitmektense meslek lisesi okumak daha mantıklı, bir meslek sahibi oluyorsun." dedi.

Emre Han Eser de meslek liselerinin önemine dikkati çekerek, "Çevremde bir sürü üniversite mezunu işsiz var. İnsanlar teknikerliği teknisyenliği önemsemiyor, masa başı iş istiyor. Mekaniğe, elektroniğe ilgisi olan herkes burayı seçebilir." ifadelerini kullandı.

#istihdam# Kayseri Sanayi Odası# Mehmet Büyüksimitci# Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi#
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Kocaeli'de 98 okula robotik kodlama atölyesi kuruldu
Kocaeli'de 98 okula robotik kodlama atölyesi kuruldu
Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarları yayımlandı
Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarları yayımlandı
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde 50 İTÜ'lü yer aldı
Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde 50 İTÜ'lü yer aldı
El yazısını düzeltmek isterken, öğrenciye yazmayı öğreten defter geliştirdi
El yazısını düzeltmek isterken, öğrenciye yazmayı öğreten defter geliştirdi

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Marketlerdeki tüm fiyatları tek bir yerden görebilirsiniz.

Marketlerdeki tüm fiyatları tek bir yerden görebilirsiniz.

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=tekekran
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Araç trafik sigortasında en uygun fiyat

Araç trafik sigortasında en uygun fiyat

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınav uygulaması artık kaldırılmalı
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçek. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük nöbetin ardından sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri sorunundan uzak tutmaz. Biz değil 36 saat 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyoruz.
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İDDK'dan teknisyen yardımcılarına kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışanlara, yardımcı hizmetler sınıfı personelinin yapacağı işlerin verilebileceğine karar verdi.
KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/8 tercih kılavuzu yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. ÖSYM internet sitesinden 100 personel alımı için KPSS 2021/8 tercih kılavuzunu yayımlandı
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
'Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'

'Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz'

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. (5) ANKARA - Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.