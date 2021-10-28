İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor

Sanayi kenti Kayseri'de, mobilya ve iç mekan tasarım, metalurji, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi ve uçak bakım teknolojisi gibi bölümlerde 1300 öğrencinin eğitim aldığı lisede, çevre okulların masa, sıra, kapı gibi ihtiyaçları üretiliyor, makine bölümünde ise daha önce ithal edilen ürünler tasarlanıyor.

Sanayicilerin ihtiyacı olan teknisyen ve kalifiye elemanların yetiştiği, 40 derslik, 45 atölye ve 25 laboratuvara sahip lisenin mezunları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda işe yerleştiriliyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, sanayicilerin en büyük şikayetinin ara eleman bulamamak olduğunu, meslek liselerindeki gençleri de bu soruna ilaç gördüklerini söyledi.

Bu kapsamda TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 81 ildeki 81 meslek lisesini ilgilendiren bir protokol imzalandığını anımsatan Büyüksimitci, kentteki oda ve borsaların Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptığını anlattı.

Alan dışı istihdamı çözmeyi amaçladıklarını dile getiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Okul müdürümüz ve Milli Eğitim müdürümüzün de gayretiyle mezun öğrencileri tek tek arayarak bunların istihdama katılması için çalışma yaptık. Bizim lisemizde bu yıl doluluk yüzde 100'ü buldu. Bu gençlerimizi stajlarıyla ve iş garantisiyle iş hayatına kazandıracağız. Başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Meslek liselerimizde yapacak çok iş var. Endüstrisi gelişmiş ülkelere baktığımızda meslek liseleri çok önemli. Bunların en büyük örneği Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Japonya. Meslek liseleri sayesinde şu anda sanayileri ciddi gelişmiş durumda. Ara eleman olmadan istediğimiz ürünü çıkarmamız mümkün değil."

- "Daha askere gitmeden liseden başlayarak iş sahibi olabilirsiniz"

Büyüksimitci, fabrikalarda son model makinelerin bulunduğunu, liseli öğrencilerin buralarda eğitim almalarının iş hayatına girmelerini de kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Herkesin hedefine üniversiteyi koymasının üniversite mezunu enflasyonuna ve işsizliğe yol açacağına işaret eden Büyüksimitci, "Halbuki bugün meslek lisesinde temel eğitimi iyi almış olanlar stajıyla bunu pekiştiriyor ve anında iş buluyor. Maaş seviyeleri iyi durumda. Daha askere gitmeden liseden başlayarak bir meslek sahibi ve iş sahibi olabilirsiniz. Bu arkadaşları mutlaka okudukları alanda istihdam etmeliyiz. 100 üyemizle anket yaptık. 100 üyemizin yıllık talebi yaklaşık bin öğrenci istihdam edebilecekleri şeklinde." diye konuştu.

- Öğrenciler gelecekten umutlu

120 öğrencinin eğitim aldığı mobilya bölümünden 11. sınıf öğrencisi Ahmet Hamza da okuduğu bölümü bilerek ve severek seçtiğini söyledi.

Hamza, "Çok güzel avantajları olduğu için geldim. İleride bu avantajların işime yarayacağını düşündüm. Bölümü seçmeden iş imkanlarına baktım da seçtim." dedi.

Uçak elektroniği bölümünde okuyan 12. sınıf öğrencisi Semih Yeşil ise mezuniyetin ardından kolay iş bulabileceğine inandığını, haftanın üç günü 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde staj yaptığını belirtti.

Lise öğrencilerinden Osman Emel de mezun olduğunda iş olanaklarının çok olduğunu ve işsiz kalma gibi derdinin olmadığını ifade etti.

Uçak gövde motor bölümü öğrencisi Sefer Gümüşay ise bu okuldan mezun tanıdıklarının yönlendirmesiyle bölümü seçtiğini belirterek, "Teknisyen ya da tekniker olarak işe girmeyi düşünüyorum. Normal bir okula gitmektense meslek lisesi okumak daha mantıklı, bir meslek sahibi oluyorsun." dedi.

Emre Han Eser de meslek liselerinin önemine dikkati çekerek, "Çevremde bir sürü üniversite mezunu işsiz var. İnsanlar teknikerliği teknisyenliği önemsemiyor, masa başı iş istiyor. Mekaniğe, elektroniğe ilgisi olan herkes burayı seçebilir." ifadelerini kullandı.