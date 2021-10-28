30 saniyede 60 bin liralık iki farı çaldılar

Olay, Kavacık'ta gece saatlerinde meydana geldi. Motosikletle gelen iki hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Motosikletten inen 1 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri motosiklette gözcülük yaptı.

Lüks aracın yanına gelen şüpheli 30 saniye içinde değeri 60 bin lira olduğu belirtilen iki farı söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri motosikletle kaçtı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah oto galeriye gelen Ömür Özcan lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Galeri sahibi Ömür Özcan "Saat 03.00 sıralarında aracımızın 2 tane farını sökmüşler. Kamera kayıtlarına baktığımızda motosikletli 2 kişi geliyor. Yaklaşık 30 saniye sürüyor sökmeleri. Karşıdaki taksi durağındaki arkadaş hırsızlığı fark etmiş ama çok kısa sürdüğü için farı alıp gitmişler. Aynı gece başka bir arkadaşın da aynı şekilde farlarını sökmüşler. Değeri 60 bin lira civarında. Parmak izi de bırakmamışlar. Daha önce de keşif yapmışlar" dedi.