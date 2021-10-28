İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?

MRNA aşısı olan BioNTech aşısı iki doz olarak uygulandı. Aşının 2'nci dozundan 6 ay sonra ise koruyucu etkisinin düştüğü söylenmişti.

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, 3'ncü doz koronavirüs aşısından sonra bulaştırıcılığın da azalacağını belirtti.

BioNTech aşısı yaptıran bağışıklık yetmezliği görülen, organ nakli olan ve kanser tedavisi gören bazı hastalarda ise yeniden koronavirüs görülmeye başlandı. Ama genç, sağlıklı erişkinlerde aşının koruması devam ediyor.

Aşının koruyuculuğunun geçmesiyle birlikte 3'üncü dozun yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Dünyada örnekler İsrail ve İngiltere gibi ülkelerin 3'ncü doz aşılamayı yaptırarak salgını kontrol altına aldığını gösteriyor. Bu tecrübeler üçüncü dozun gerektiğini ortaya koyuyor.

Aşılamada 3'üncü dozun önemini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, TRT Haber'de anlattı.

"Kasım ayında 3'üncü doz aşılara geçeceğiz gibi görünüyor"

Prof. Dr. Ertuğrul, 3'üncü doz aşının ne zaman olması gerektiğine değindi:

"mRNA aşılarında korunma en az 6 ay sürecek. Kanser tedavisi olanlar, ileri yaştaki olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar, organ nakli olanlar kişilerde 3'üncü dozun olmasında fayda var gibi görünüyor. İsrail'de ve ABD'de 3'üncü doz yapılarak salgında önemli kontroller sağlandı, ölüm oranları düşürüldü. Aslında kasım ayında biz de bu duruma geçeceğiz gibi görünüyor ama henüz Bilim Kurulu tavsiye almadı. İlk mRNA aşıları mayıs ayında olmuştu. Buna göre tarih belirlenecektir"

2 doz BioNTech olanlar hastaneye başvurularda ağırlıkta değil. Bunların yüzde 90'ı hiç aşı olmamış gruptan oluşuyor. 2 doz mRNA olanlar toplam hasta içinde çok az bir grubu içeriyor ve hastalığı hafif atlatıyorlar. Bu bilgiler Bakanlığın elinde. Sağlık Bakanlığı da buna göre bir takvim çıkaracaktır."

2 doz inaktif olup 3'üncü doz aşı olmayan 2 milyon 807 bin kişi var. Dün Sağlık Bakanı Koca da 3'üncü doz aralığı ne kadar uzarsa aşının etkisizleştiğini belirtti.

"MRNA aşılarının yan etkileri inaktif aşılarının yan etkilerinden fazla değil"

Ertuğrul, 3'üncü doz aşının önemini ise şöyle anlattı:

"İnsanların tereddütü olduğunu biliyoruz. Ama şunu biliyoruz ki 2 doz inaktif aşısı olunca koruyuculuğu az oluyor. İnsanlar mRNA aşılarının yan etkilerinin fazla olduğunu düşünüyor. Aslında bunu gidermek gerekiyor. Farklı aşı olmuş kişilerin durumlarını netleştirerek bir algoritma yayınlanabilir. Bu bilimsel verilere göre de insanlar kararlarını verebilir. mRNA aşılarının yan etkileri inaktif aşılarının yan etkilerinden fazla değil. Bu yüzden 3'üncü doz aşılarını yaptırmaları gerekiyor.

Prof. Dr. Ertuğrul, aşı olmamış grubun hastane başvurularının çoğunlukta olduğunu belirterek, inaktif aşısı olan belli yaşın üstündeki hastaların da hastalığı ağır geçirdiğini söyledi. Ertuğrul, bu durumun 2 doz inaktif aşısı olan kişilerin koruyuculuk oranlarının azaldığı için olduğunun da altını çizdi.