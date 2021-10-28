110 kaymakam adayı alımında kazananlar belli oldu
Kaymakam adaylığı nihai başarı listesi yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 14:15
10 Temmuz 2021 tarihinde yazılısı, 20 Eylül-02 Ekim 2021 tarihleri arasında mülakatı yapılan, Kaymakam adaylığı nihai başarı listesi belli oldu. Tıklayınız.
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