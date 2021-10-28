Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarları yayımlandı
MEB, 7 ve 8. sınıflar ile 11 ve 12. sınıflara uyguladığı Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarını yayımladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 14:27
27 Ekim 2021 tarihinde 11 ve 12. sınıf düzeylerinde yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
11. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
12. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
26 Ekim 2021 tarihinde 7 ve 8. sınıf düzeylerinde yapılan Kazanım Değerlendirme Uygulaması cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
7. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı
8. Sınıflara Yönelik Kazanım Değerlendirme Uygulaması Cevap Anahtarı