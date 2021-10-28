Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Geçen hafta yayımladığımız haberde, Hitit ve Ege Üniversitelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdiğini belirtmiştik.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına iki üniversite daha eklendi.

- Bandırma Ondokuz Eylül Üniversitesi

Bandırma Ondokuz Eylül Üniversitesi Şef ve VHKİ kadroları için açtığı görevde yükselme sınavında kurumsal aidiyeti artıracak şekilde tüm adaylara 100 tam puan verdi.

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de Şube Müdürlüğü, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Memur, Şoför, Sağlık Teknikeri ve Mühendis kadroları için açtığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında kurumsal aidiyeti artıracak şekilde tüm adaylara 100 tam puan verdi.

Görevde yükselme sınavlarının sözlü aşamalarında kayırmacılık yapmak yerine yazılı sınavın hakkını teslim ederek memurlarında aidiyet duygusunu arttıran Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri Rektörlerini ve yönetimini tebrik ediyoruz.

Daha önce Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Karadeniz Teknik ve Mersin Üniversiteleri de görevde yükselme ve unvan değişikliğinin sözlü sınav kısmında, sınava giren adaylara 100 tam puan vermişti