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'Para karşılığı sahte PCR testi yapan örgüt' hakkında iddianame hazırlandı

Fatih'te yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kişilere para karşılığında sahte Kovid-19 PCR testi düzenledikleri belirlenen 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin sahte PCR test sonuçları gösteren belgeleri hazırlayıp talepte bulunan kişilere ücret karşılığında verme konusunda fikir birliğine vardıkları ve bu amaçla örgüt kurdukları" tespitinde bulunuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 14:56
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'Para karşılığı sahte PCR testi yapan örgüt' hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 24 Şubat'ta gelen "Fatih'te bir adreste sahte Kovid-19 raporu düzenlendiği, bunların yurt dışına hava yolu ile gidecek yabancı uyruklu kişilere 150 dolar karşılığında satıldığı" ihbarı üzerine harekete geçildiği anlatıldı.

Adrese yapılan operasyonda, 85 test kiti ve 300 ucu pamuklu tahta test kiti bulunan klipsli poşet, 1 soğutucu kutu ile cep telefonları, dizüstü bilgisayar ve telefon sim kartları ele geçirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin ifadeleri de yer verildi.

Şüphelilerden Mohamad Baderuldın Tawoz, ifadesinde, olay tarihinden yaklaşık 4 ay önce İstanbul'a geldiğini, internet üzerinden yabancı uyruklu kişilere bir hava yolu şirketinin uçak biletini keserek aldığı komisyonlarla ve tercümanlık hizmetiyle geçimini sağladığını, fazla para kazanamayınca Nugzar Merkuladze ile tanıştığını söyledi.

Merkuladze ile Kovid-19 testi yaptıklarını kaydeden Tawoz, berbere tıraş olmaya gittiğinde, bir kuryelik işinden haberdar olduğunu, kendisine verilen numarayla irtibat kurunca kuryeye değil, doktora ihtiyaç bulunduğunu öğrendiğini, "Basit bir iş. Kovid testi yapacaksın, sadece numune alacaksın." denilmesi üzerine doktor olmadığı halde bu işe başladığını anlattı.

Yaklaşık iki ay İstanbul'da otobüs terminalindeki firmalara giderek otobüsle yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden aldığı Kovit-19 test numunesi ve pasaport fotokopilerini Nugzar Merkuladze'ye verdiğini aktaran Tawoz, ifadesinde şunları dile getirdi:

"O da test sonuçlarını çıkartıp firmalarda çalışan şoförlere WhatsApp'tan atıyordu. Bu şekilde yurt dışına çıkmak isteyen kişilere Kovid-19 test sonucu veriliyordu. 1,5 ay sonra iş azalmaya başladı. 2 ay olunca Merkuladze artık bana aylık maaş değil, kişi başı test sayısına göre yevmiye vereceğini söyledi. Test başı bazen 40, bazen 60, bazen de 30 lira vermeye başladı. İşler bu şekilde devam ederken Merkuladze beni ofise çağırdı. Ofiste Erdinç de vardı. Merkuladze bana Erdinç'in bir web sitesi yaptığını söyledi. Bunun üzerine Erdinç bana bu site üzerinden nasıl Kovid-19 test sonucu çıkartacağımı gösterdi. Bu siteyi kullanmaya başladım. Merkuladze 'Ben sana telefondan pasaport resmi atacağım. Atacağım her pasaport için Kovid-19 test sonucu çıkartacaksın. Pasaport başı sana 30 lira vereceğim.' dedi. Ben de kabul ettim. Daha sonra Merkuladze bana 'Acentelere git. Kovid-19 testi yapıyoruz diyerek müşteri topla. Kişi başı sana komisyon vereceğim.' dedi. Günlük kaç test yapmışsam bunun karşılığında kişilerden ve acentelerden aldığım paradan kendi payıma düşeni alıp geri kalanını Merkuladze'ye verdim."

Kimseye PCR testi yapmadığını, sadece yurt dışına çıkacak kişilerden PCR testi için sürüntü örneği aldığını savunan Tawoz, "Zaten test yapmak için gerekli cihaz bizde mevcut değildir. Bu testi yapmak için Sağlık Bakanlığından herhangi bir izin almadım. İzin başvurusunda da bulunmadım. Test sürüntü örneği için ise kişi başı acentelerden ve kişilerden 145 veya 160 lira para aldım." ifadelerini kullandı.

İddianamede, şüpheliler Nuzgar Merkuladze, Erdinç Filizoğlu ve Ahmet Metin Lebut'un sahte Kovid-19 PCR test sonuçları gösteren belgeleri hazırlayıp talepte bulunan kişilere ücret karşılığında verme konusunda fikir birliğine vardıkları ve bu amaçla örgüt kurdukları, örgütün faaliyetlerinin şüpheli Merkuladze'nin yönlendirmesiyle şüpheliler Filizoğlu ve Lebut tarafından kurulan internet siteleri aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi.

- Orijinal evrak üzerinde oynayıp sahtesini yaptılar

İddianamede, şüphelilerin, söz konusu internet sitesi vasıtasıyla üzerinde Sağlık Bakanlığının amblemi bulunan, karekodlu, "Deha Laboratuvar Mikrobiology Department ve T.C. Ministry of Healt General Directorate of Public Health İstanbul Şişli Clinical Microbiology Laboratory" ibareli, Uzman Doktor Hatice K. adına sağlık kuruluşunda düzenlenmiş izlenimini veren belgeleri, kimi zaman da yetkilisinin mağdur Hakan K. olduğu, test yapma konusunda resmi olarak yetkilendirilen C. Laboratuvar isimli sağlık kuruluşuna ait bir şekilde temin ettikleri orijinal belge üzerinde değişiklikler yapıp sahte olarak düzenledikleri anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin bu belgeleri talepte bulunan ve yurt dışına seyahat edecek kişilerin isimlerini yazarak ilgili kişilere ücret karşılığı verdikleri ve bir organizasyon dahilinde hareket ettikleri vurgulanarak, irtibatlı oldukları turizm işletmelerinden bilet alan kişilerin seyahat etmek için ihtiyaç duydukları PCR testleri için sahte belgeleri hazırlayan şüphelilere yönlendirildiği kaydedildi.

- Tawoz kendisini doktor olarak tanıttı

Şüphelilerin, talepte bulunulan kişiler için test yapma konusunda yetkili oldukları izlenimi verilmek için şüphelilerden Merkuladze'nin yönlendirmesiyle şüpheli Tawoz'un kendisini doktor olarak tanıttığı ve beyaz önlük giyip test kitleriyle seyahat edecek kişilerden numuneler aldığı bilgisine yer verilen iddianamede, bu kişilerin pasaport ve kimlik bilgilerini örgüt yöneticilerine gönderdiği anlatıldı. İddianamede, daha sonra kendisine gönderilen sahte oluşturulmuş negatif PCR test sonucu gösterir orijinal raporlarla aynı niteliğe sahip sahte raporlarının irtibatlı oldukları şüpheliler aracılığıyla yurt dışına seyahat edecek yolculara ulaştırıldığı, bunun karşılığında da para alıp haksız olarak menfaat temin ettikleri aktarıldı.

İddianamede, yine bu doğrultuda şüpheli Erdinç Filizoğlu'nun talimatıyla şüpheli Beyza Filizoğlu'nun da sahte belgeleri düzenlediği belirtilerek, üretilen söz konusu sahte raporların hazırlanması için seyahat edecek kişileri yönlendiren ve düzenlenen sahte raporların seyahat edecek kişilere teslim edilmesine aracılıkta bulunan şüphelilerin de diğer şüphelilerin örgüte, örgütün bu durumunu bilerek yardım ettikleri vurgulandı.

KAPAT [X]

İddianamede, örgüt yöneticisi şüpheli Merkuladze'nin talimatı doğrultusunda örgüt üyesi şüpheli Tawoz'un kendisini değişik yer ve mekanlarda doktor olarak tanıtarak veya bu izlenimi vererek pek çok kişiden temin etmiş olduğu Kovid-19 hastalığının tespitini sağlayan test kitleriyle sürüntü örnekleri aldığı anlatıldı.

- Ceza istemleri

Tutuklu şüpheliler Nugzar Merkuladze ve Erdinç Filizoğlu ile Ahmet Metin Lebut'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından 11 yıl sekizer aydan 39 yıl üçer aya kadar hapisleri istendi.

Şüpheli Beyaz Filizoğlu ve tutuklu şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ile Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından 9 yıl sekizer aydan 35 yıl üçer aya kadar hapisleri talep edildi.

Şüpheliler Mustafa Bahçeci, Shorena Dzındzıbadze, Yusuf Başkeser, Erkan Bayrak, Namık Aliev, Şeyhmus Yıldırım, Şeyhmus Demir, Ahmet Allaf, Abdo Alghazawı, Mouaz Shehadeh'in "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 1 yıldan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

#Fatih# iddianame# İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı# Sahte PCR testi
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