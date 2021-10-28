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Atatürk Kültür Merkezi yarın sanatseverlerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın kapılarını sanatseverlere açmaya hazırlanan Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) gazetecilerle gezdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 15:13
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Atatürk Kültür Merkezi yarın sanatseverlerle buluşuyor

AKM'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ersoy, salgın dönemine rağmen büyük projelerin tamamlandığını anlattı.

"AKM, 12 Nisan 1969'da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hayatımıza girdi. Neredeyse 50 yıllık hizmet süreci içinde elbette yangın ve deprem gibi sıkıntılar yaşadı. Neticede bütün bunlar ciddi yapısal sorunları beraberinde getirdi. Yeni AKM'nin inşa sebebi de bu gereklilikten oluştu. Yaptığımız iş geçmişin emanetine sahip çıkmak ve geleceğe ulaştırmaktır." diyen Ersoy, AKM'nin temel atma töreninin 10 Şubat 2019'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

AKM'nin salgın şartlarına karşın yaklaşık 2,5 yılda tamamlandığını dile getiren Ersoy, "Dünyadaki benzer örneklerin ortalama inşa süreciyle kıyasladığımızda neredeyse üçte biri kadar bir zamanda tamamlandı. Bu çok ciddi bir başarıdır." dedi.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Merkezimiz, yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olarak, yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. Çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı, 4 bin 700 metrekare alana sahip 'yeşil çatı' sistemi uygulamasıyla diğer bir peyzaj çalışması hayata geçirildi. Az su ihtiyacı gerektiren söz konusu yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır."

5 bloktan oluşan AKM'nin "kalbi" olarak nitelediği opera binasının 14 katlı, 49 bin metrekarelik alana, 2.040 kişi kapasiteli bir salona sahip olduğunun altını çizen Ersoy, tiyatro binasının ise yaklaşık 16 bin 300 metrekarelik bir alanda bulunduğuna vurgu yaparak, toplam 10 kattan oluşan binadaki tiyatro salonunun 802 kişilik olduğunu söyledi.

- Yaklaşık 2 milyar liraya mal oldu

Mehmet Nuri Ersoy, ofisler, kitap kafe ve dükkanların 3 bin metrekarelik kullanım alanına sahip C Blok'ta, sergi salonlarının 1700 metrekarelik alana sahip D Blok'ta, restoranın ise E Blok'ta yer aldığını, yapı içinde ayrıca, kültür-sanat alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat Kütüphanesi ile Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'nin de yer aldığını dile getirdi.

İstanbul'daki sergi salonu ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenecek AKM Galeri ile vizyonda yer bulmakta zorlanan festival filmlerinin gösterileceği 100 kişilik Yeşilçam Sineması'nın Kültür Sokağı'nda yer aldığını kaydeden Ersoy, çocukların küçük yaşlarda kültür sanatla tanışmasının önemine değinerek, "4-6 yaş arası çocuklarımızı sanatla tanıştırmayı hedeflediğimiz, çeşitli atölye çalışmalarının yapılacağı Çocuk Sanat Merkezi de sokağımızın en önemsediğimiz yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

Genç yetenekler için hazırlanan "Müzik Platformu"nu da anlatan Ersoy, giriş katında "Bizdeki Dünya, Dünyadaki Biz", birinci katında "Türk Çalgıları" sergilerinin AKM'nin açılışında sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

Kültür Sokağı'ndaki 480 metrekarelik "Çok Amaçlı Salon"a da değinen Ersoy, salonda sergi, konser, tiyatro, konferans ve toplantı gibi etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Bakan Ersoy, dünyadaki emsalleriyle karşılaştırıldığında, AKM'de en son teknolojinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar lira olan yeni Atatürk Kültür Merkezi için 'kapsamlı' ifadesi oldukça yetersiz kalıyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Sanat Kurulu oluşturulacak

Dünyadaki örnekleri inceleyerek ve kültür dünyasının önde gelen isimleriyle fikir alışverişi yaparak yeni bir işletme modeli kurguladıklarını aktaran Ersoy, "Profesyonellerden oluşan ekibiyle AKM sanatı besleyen, çoğaltan ve her kesimden ziyaretçisini zengin içeriklerle buluşturabilen bir yapı olarak yoluna devam edecek. Kültür sanat konusunda uzmanlaşmış, liyakatini ispat etmiş, hem Türkiye'de hem dünyada markalaşmış isimlerden bir sanat kurulu oluşturuyoruz. Bu sanat kurulu her yıl atanacak." diye konuştu.

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Mehmet Nuri Ersoy, AKM içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun yerleşik kurumlar olarak bulunacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Birimlerimizin çok özel performansları burada izleyicilerle buluşacak. Mesela İstanbul, Ankara, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerimizin ortak yapımı olan ve İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini tarafından sahneye taşınan "Aida" operası gerçekten kaçırılmaması gereken bir etkinlik. 7 ve 8 Kasım tarihlerinde AKM Opera Salonu'nda halkımızın izlenimine sunulacak. Bakanlık birimlerimizin etkinlikleri dışında AKM'nin kapıları dünyadan ve ülkemizden seçkin sanatçı ve kurumların performanslarına da açık olacak."

AKM'nin "Sinan" operasıyla açılacağının altını çizen Ersoy, şunları söyledi:

"Bütün dünya için büyük bir kültür hazinesi olan Mimar Sinan'ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatan Sinan operasını yine ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor. Eserin bestesi, çağdaş Türk klasik müziği bestecisi Prof. Hasan Uçarsu'ya, librettosu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Dr. Bertan Rona'ya aittir. Bu özgün eser Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olup İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestramız Şef Gürer Aykal yönetiminde görev alacaktır. Açılış gecemizden sonra Sinan operasının 30 Ekim'de bir kez daha AKM'de sahneleneceğini de sizler vasıtasıyla halkımıza yeniden hatırlatmak istiyorum."

Bakan Ersoy, İstanbul'un modern yüzünü, kültür ve tarihiyle harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırlanan Beyoğlu Kültür Yolu'nun en gözde duraklarından birinin AKM olduğunu sözlerine ekledi.

AKM ile ilgili bilgilere "akmistanbul.gov.tr" adresinden de ulaşılabiliyor.

#AKM# kültür ve turizm bakanı# Mehmet Nuri Ersoy# sanat
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