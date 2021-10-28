Terör zanlılarını yurt dışına kaçırmaya çalışan şebeke çökertildi
MİT ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla PKK/KCK üyelerine sahte pasaport ve kimlik çıkaran şebeke çökertildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Ekim 2021 15:23
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, PKK/KCK mensuplarını sahte pasaport ve kimlik çıkartarak yurtdışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
6 aylık titiz takip sonucu 16 Ekim'de operasyon için düğmeye basan ekiplerin adreslere yaptığı baskında, çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.
PKK/KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertilirken, yakalanan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.