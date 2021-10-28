Erdoğan'dan Başkent Millet Bahçesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Başkent Millet Bahçe'mizin ülkemize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent Millet Bahçe'mizin keyfini çıkarmaya davet ediyorum." mesajıyla paylaştığı infografikte, Millet Bahçesi'nin içeriğine ilişkin detaylar yer aldı.

Buna göre, 700 bin metrekare alana sahip Başkent Millet Bahçesi'nde, binlerce kitabın olduğu Millet Kıraathanesi yer alıyor.

Ayrıca, Millet Bahçesi'nde, çocuk kulübü, çocuk oyun alanları, binicilik ve etkinlik çayırları, tohum merkezi, spor sahaları, meyve ve sebze yetiştirilecek bostanlar, 6 duraktan oluşan tramvay hattı, 5 bin kişilik konferans salonuna sahip çok amaçlı kültür merkezi, açık hava sineması, bisiklet park alanları, cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası ve sağlık merkezi bulunuyor.