İkranur cinayetinde karar: Amcaya 11, halaya 4 yıl hapis

İkranur Tirsi henüz 7 yaşındaydı. 27 Haziran 2020 akşamı kayboldu. En son kardeşleri ile oyun oynarken görülmüştü.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki İcilli köyü arama kurtarma ekipleri ile doldu. Köşe bucak arandı. Minik kızın cansız bedeni, evinin 7 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.

Hala ve amca tutuklandı

Jandarma ekipleri, İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili dede, amca ve 3 halanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, hala ve amca adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen amca S.T., "kasten öldürme", cesedi birlikte dereye attıkları halası A.Ç. ise "suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme" suçlarından tutuklandı.

İddianame hazırlandı

Soruşturmada hazırlanan iddianamede amcası S.T. için 15 yıl, hala A.Ç. için 5 yıla kadar hapis istendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Amcaya 11 yıl, halaya iyi hal indirimi

Mahkeme heyeti amcaya müebbet hapis cezası verdi, suçun işlendiği tarihte yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 11 yıla indirdi.

Halaya ise 5 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanan halanın cezasını 4 yıl 2 aya indiren mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.