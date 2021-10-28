Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta jandarma birliklerince düzenlenen Eren-13 Operasyonları kapsamında 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 16:15
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği vurgulandı.