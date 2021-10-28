Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenmeli? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Sınav kazanıp unvanı değişen memurun maaşı düşer mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Sağlık'ta idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Aynı unvanlı personele farklı tutarda sosyal denge tazminatı ödenebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Kimyager TH veya SH olabilirken biyolog neden sadece SH olabiliyor? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- Sözleşmeli personelin 4B fazla çalışma izni var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Bölge ek tazminatı üst öğrenime mi kadroya göre mi verilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Memurlar futbol kulüplerinde gönüllü çalışabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- İmam-hatipken din hizmetleri uzmanı kadrosuna geçtim ek göstergem neden düştü? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Programcı kadrosu Bilgisayar işletmeni kadrosuna göre üst kadro sayılır mı ? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.