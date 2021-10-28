Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memurların sıklıkla karşılaştığı özlük ve mali haklarıyla ilgili değişik konuları içeren 12 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.
1- Unvanı değişen memura atandığı tarihten geçerli olarak bu unvanın aylığı ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
2- Derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenmeli? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
3- Sınav kazanıp unvanı değişen memurun maaşı düşer mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
4- Sağlık'ta idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
5- Özel kalem müdürünün maaşı ne kadardır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
6- Aynı unvanlı personele farklı tutarda sosyal denge tazminatı ödenebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
7- Kimyager TH veya SH olabilirken biyolog neden sadece SH olabiliyor? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
8- Sözleşmeli personelin 4B fazla çalışma izni var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
9- Bölge ek tazminatı üst öğrenime mi kadroya göre mi verilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
10- Memurlar futbol kulüplerinde gönüllü çalışabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
11- İmam-hatipken din hizmetleri uzmanı kadrosuna geçtim ek göstergem neden düştü? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.
12- Programcı kadrosu Bilgisayar işletmeni kadrosuna göre üst kadro sayılır mı ? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.