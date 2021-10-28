Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM, Sayıştay Başkanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2022 yılı bütçelerini görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop komisyonda yaptığı konuşmada milletvekilleri arasındaki gerilimlerle ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Şentop'un konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Ben 24'üncü Dönemden beri Parlamentodayım, bu dönemdeki kadar milletvekilleri arasındaki Genel Kurul'Daki görüşmeler dahil hakaretemiz ifadelerin kullanıldığı bir dönem görmedim. Yani herkes karşısındakinin lafına sözüne bakıyor. Onunla ilgili kıymet hükmü veriyor. Kendisine bakmıyor kimse, tutanaklardan bakalım. Bir çok konu var böyle. Verilen soru önergeleri de dahil."