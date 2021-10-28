SUBÜ'lü 5 akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim Adamları Listesi'nde yer aldı

Üniversiteden yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Stanford Üniversitesinin dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerine dayalı olarak ve akademisyenlerin kariyerlerinin ilk anından itibaren yaptıkları yayınlar bağlamında hazırlanan "Kariyer Boyu Etki" listesine SUBÜ Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Fehim Fındık ile Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İhsan Pehlivan girdi.

Akademisyenlerin 2020'de yaptıkları yayınlar bağlamında hazırlanan "Yıllık Etki Kariyer" listesinde, Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Raşit Köker ve Doç. Dr. Sezgin Kaçar ile Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Kimya Anabilim Dalından Doç. Dr. Emre Güzel yer aldı.