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Kötü kokular ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 telefonları kitlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etrafa yayılan kötü koku ortalığı ayağa kaldırdı. Sürücüler durup LPG tanklarını kontrol ederken, fenalaşan 2 kişi hastanelik oldu. Civardaki fabrikalarda üretim durdu, işçiler evlerine gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 18:42
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Kötü kokular ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 telefonları kitlendi

Bursa-Ankara yolunun İnegöl girişinde sürücüler gaz konusunu duyunca şaşkına döndü. Kokuyu duyan LPG'li araçların sürücüleri, araçlarını kenara park edip LPG tanklarını kontrol etti. Kokuyu duyan vatandaşlar ise 112 ve İngaz'ın çağrı merkezlerini arayarak telefonları kilitledi. Öte yandan kokudan etkilenerek fenalaşan 2 kişi İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kokunun geldiği firmaya yakın olan fabrikalarda üretim durdu, işçiler evlerine gönderildi.

Bunun üzerine harekete geçen İngaz ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir gaz sızıntısının olmadığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm firmasına getirilen tanklar parçalanırken, kokusuz doğalgaza koku eklemek için kullanılan tetrahidrotiyofendir (THT) kimyasalının etrafa saçıldığı, kötü kokunun bundan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Koyuyu duyan durdu

Bursa-Ankara kara yolu üzerinde seyir halinde olan LPG'li araçların sürücüleri, heyecan yaparak araçlarını yolun kenarına park edip, LPG tanklarını kontrol ettiler. O anlar kameraya yansıdı. Sürücü Ali Kahraman, "Araç içerisine kötü kokular girince aracı kenara çekip park ettim. Çok rahatsız edici kokuydu. Bu koku kaza bile yaptırır" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İngaz Müdürü Yavuz Seneman, "Bu konuyla ilgili 1-1,5 saat önce ihbar aldık. Olay yerinde iki tane ekibimiz acil müdahale ettiler. Herhangi bir boruda gaz kaçağı, sızıntı yok. Akhisar Mahallesi girişinde geri dönüşümle ilgili faaliyette bulunan fabrikada bertaraf edilmek üzere alınmış koku maddesi tanklarını gördük. Bizim kullandığımız tanklara benzer tanklar. Yalnız bizler kontrollü bir şekilde şehir giriş istasyonumuzda bu maddeden çok az katıyoruz. Doğalgazdaki gaz kaçağını, gaz kokusunu belli olması açısından. Ama bu firma bu tankları nereden bulmuş, inanın bilmiyoruz. Arkadaşlar yerine gidip, baktılar. Tanklar bu şekilde bertaraf edilemez. İnanılmaz bir koku yayıyor. Ve kalıcı bir koku. Rüzgar yönüne bağlı olarak bir çok bölgeden bize gaz kokusu ihbarı geliyor. Biz istasyonumuzda, çağrı merkezimizde çalışan personel sayımızı arttırdık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Herhangi bir gaz kaçağı yok. Herhangi bir sızıntı yok. Sadece koku tanklarını çevreye verdiği bir koku var. Şehir giriş istasyonlarında kullanıyoruz. Şöyle ki, 1 hafta yaklaşık 3,5-4 milyon metreküp gaz çekişi oluyor. Biz buna sadece 1 litre katıyoruz. Kontrollü bir şekilde katıyoruz. Damla damla katıyoruz. Orada tabii 4 tane tank getirilip, parçalanmaya çalışılması çok kötü. THT diyoruz, tetrahidrotiyofendir denilen bir malzeme. Çürük sarımsağı andırır. Bu şekilde bu malzemenin, bu tankların bertaraf edilmesi çok yanlış. Bizimle bir alakası yok" dedi.

Hastanelik oldular

Öte yandan kokudan etkilenen Muhammed Davuz (26) ve Muhammed Darvenli (31), fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla alakalı Bursa İl Çevre Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

#bursa# inegöl# kötü koku
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