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'Karavanda ÖTV İndirimi Türkiye'ye katkı sağlayacak'

Motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220'den yüzde 45'e indirilmesinin karavan sektöründe sevinçle karşılandığını ve karavan üretimi turizminde sıçrama yaşanacağını söyleyen Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, ÖTV indiriminin Türkiye yerli karavan sektörüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ekim 2021 19:11
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'Karavanda ÖTV İndirimi Türkiye'ye katkı sağlayacak'

Karavan sektör temsilcileri, motokaravan dönüşümünde kullanılan araçlarda hükümetin yaptığı ÖTV indiriminin Türkiye'ye karavan satışları ve karavan turizminden yılda 490 milyon Euro girdi sağlayabileceğini açıkladı.

"VERGİ ENGELİ NEDENİYLE KARAVAN FİLOSU OLUŞTURAMIYORUZ"

Karavan kiralama ve karavan üretimi sektöründe faaliyet gösteren Shantigo Karavan ortaklarından Berkan Ülker, yapılan düzenlemeyi sevinçle karşıladıklarını söyledi. Türkiye'deki karavan filosunun artması için ÖTV indiriminin gerekliliğini uzun zamandır dile getirdiklerini belirten Ülker, "Türkiye'de karavan satışı ve kiralama sektöründe yeni araçlara ihtiyaç var. Ancak karavan dönüşümünde kullanılacak sıfır araçlarda yüzde 230 oranında özel tüketim vergisi uygulanıyor olması, yeni araçların karavana dönüştürülmesini neredeyse imkansız hale getiriyordu. Yeni araçları dönüştüremediğimiz için de karavan filosu oluşturamıyorduk. Bu açıdan bakıldığında ÖTV indirimi ülkemiz için önemli kazanımlar sağlayacaktır" dedi.

ÜRETİM HIZ KAZANIR

Ülker, ÖTV indirimiyle karavan yapımı ve karavan dönüşümü alanlarında ciddi bir üretim artışı sağlayacağını söyledi. Üretimdeki artışla Avrupa ve diğer dünya ülkelerine karavan ihracatının başlayacağını kaydeden Ülker, "Türkiye 3 tarafı denizlerle çevrili, tarihi ve doğasıyla yılın 9 ayı tatil yapma olasılığı sağlıyor. Şu an yurtdışından gelen turistler, her yerde kaliteli ve güzel karavan arıyorlar ama istedikleri karavanı bulamayınca otele yöneliyorlar" dedi.

Türkiye'de ciddi çapta bir karavan kiralama firması olmalarına rağmen yurt dışı pazarına açılamadıklarını da ifade eden Ülker, "Çünkü karavan filosu sayımız yeterli değil. Verginin düşmesi karavan filomuzun da büyümesini sağlayacaktır" diye konuştu.

KARAVAN FİLOSUNUN BÜYÜMESİ TURİZMİ GELİŞTİRİR

Karavan filosunun artmasıyla yeni karavan kamping alanlarının açılacağını, karavan turizmi rotalarının oluşacağını aktaran Ülker, "Türkiye'de karavan ile gezilebilecek çok fazla tarihi ve doğal güzelliklerimiz var. Turistler karavan turları sayesinde ülkemizin bu güzelliklerini görürken, o bölgelerde de turizmin canlanması sağlanacak. Böylelikle ülkemizin her bölgesi döviz girdisi sayesinde gelişmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDEKİ İSTİHDAM 10 KAT ARTAR

Türkiye'de karavan üretimi ve tedarikçiler düşünüldüğünde sektörün şu an 2 bin kişiye istihdam sağladığını ifade eden Ülker, vergi indiriminin ardından bu sayının 20 bine yükseleceğini bildirdi. Türkiye'de karavan imalatındaki işçilik maliyetlerinin Avrupa'ya oranla çok uygun olduğunun altını çizen Ülker, şunları söyledi:

"Pandemiden önce Türkiye'de motokaravan veya çekme karavan yapan yani karavan yapımı ile ilgilenen toplam firma sayısı yirmiyi geçmezdi. 2021 yılında karavan üretimi yapan firma sayısı 600'e yükseldi."

Ülker, sektör temsilcileri tarafından hazırlanan projeksiyona göre; vergi indirimi hamlesinin ardından Türkiye'nin hem karavan turizmi hem de karavan ihracatından 490 milyon euroluk bir döviz girdisi sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

VERGİ İNDİRİMİ ÜLKEMİZE ÖNEMLİ FAYDALAR SAĞLAYACAKTIR

UKKF olarak kurulduğu yıldan bu yana ilgili bakanlıklara ve resmi kurumlara detaylı bilgiler vererek nedenleri ile ÖTV'nin düzenlemesi gerekliliği talep ettiklerini belirten Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, "İlaveten son zamanlardada UKKF olarak Kamu kurum ve Kuruluşları ile yerli üretim firmalarını, distirübütor ve karavan ithalatçılarını da içine aldığımız birçok çalışma yaptık. Sebeplerini ve ülkemiz kazancı açısından faydalarını açıkladık. Milli ve yerli üreticinin desteklenmesi motokaravan sektöründe Türkiye'nin üreticilerinin kastlarını geliştirerek dünya ile rekabet edebilmesi önemlidir. Çok başarılı olduğumuz sektör için çok olumlu bulduğumuz üzerinde yıllarca çalıştığımız bu haberin özellikle yerli üretici noktasında desteklenmesini sürdürülebilir bir değişiklik olduğunu bunun da sektöre dolayısıyla ülkemize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Buradan da tekrar çağrımızı tüm özel sektörümüze (yerli üreticiler, distrubütorler, ithalatçı firmalar, tedarikçiler) bu iyi gelişmeleri birlikte yönetebilmemiz için UKKF çatısı altında "Kamp Karavan Sektörü Yatırımcıları Birliği'ni kurmak ve bunu birlikte yönetmek için çağrımızı yeniliyoruz" diye konuştu.

#Karavan# ÖTV İndirimi
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