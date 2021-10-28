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İzmir'de depremzedeler yeni evlerine kavuşmaya başlıyor

TOKİ tarafından, evleri yıkılan veya ağır hasar alan depremzedeler için yapılan ev ve iş yerlerinden 749'u kasım ayında sahiplerine teslim edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 19:14
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İzmir'de depremzedeler yeni evlerine kavuşmaya başlıyor

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için yapılan konutlarda anahtar teslimi, kasım ayında başlıyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 1 yıl geçti.

Kent genelinde hissedilen depremin en ağır hasarı Bayraklı ilçesinde oldu. Depreminin ardından yıkılan veya acil yıkılması gereken binaların yerine yenisi yapılması için ilçede 7 proje alanı belirlendi. Ayrıca konut rezerv alanı oluşturuldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) proje ve rezerv alanında yürütülen çalışmalar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinin inşaatı tamamlanma noktasına geldi.

Deprem sonrası enkaza dönen Rıza Bey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah ve Barış Sitesi'nin bloklarının yerinde de yeni binalar yükseldi.

Ağır hasarlı 500 binanın yıkımı yapıldı

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarının hızlı şekilde yapıldığını söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 210 bin binanın tarandığını aktaran Albayrak, depremde 680 binanın ağır hasar aldığını, 630 binanın da orta hasarlı olarak tespit edildiğini kaydetti.

Albayrak, ağır hasarlı binaların yaklaşık 500'ünün yıkımının gerçekleştiğini, yıkım işlemlerinin devam ettiğini aktararak, "Ağır hasarlı binaların yoğun olarak bulunduğu Bayraklı'da 7 proje alanı belirleyerek inşaat çalışmalarımıza başladık. 7 proje alanında şu an 1701 bağımsız bölümün yapımını gerçekleştiriyoruz. Depremin yıl dönümünde, kasım ayı içinde 1701 bağımsız bölümün 749'unu hak sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

Şehir hastanesinin yan tarafında belirlenen 375 hektarlık konut rezerv alanında 3 bin 649 bağımsız bölümün yapımını da sürdürdüklerini ifade eden Albayrak, onları da yılbaşı itibarıyla etaplar halinde hak sahiplerine teslim edeceklerini anlattı.

Kira yardımları devam ediyor

Albayrak, evleri yıkılan veya ağır hasar alanlara, ev inşaatları devam ederken mağdur olmamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımları yapmaya devam ettiklerini dile getirerek, "İnşaatları teslim edilene kadar kira yardımı devam edecek. Şu an 1728 vatandaşımıza her ay kira yardımlarını devam ettiriyoruz." dedi.

Konutların özelliklerinin proje alanına göre değiştiğini ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

"2+1 ve 3+1 olacak şekilde planladık. Çünkü hak sahiplerine, bulunduğu yerde evlerini vermek üzere Sayın Bakanımızın bir talimatı vardı. Bu talimatı gerçekleştirmek için çalışmalar son hızla devam ediyor. Vatandaşlarımız biten örnek daireleri gördüğünde bir memnuniyet söz konusu. Dairelerin hepsi titizlikle projelendirildi. Evlerde bütün alanlar aktif olarak kullanılabilecek şekilde projelendirildi. O anlamda piyasada çok daha yüksek metrekare satılan evlerin kullanım imkanını karşılayacak bir şekilde, daha küçük metrekarede olmasına rağmen ihtiyaçları giderecek şekilde projelendirildi. Proje alanlarında yaptığımız evler zemin artı 5 kat. Kapalı veya açık otoparkı olanlar var. Daha önceki binalarında bu otopark alanları yoktu ama biz kendilerine otoparklar da yapıyoruz. Rezerv alanda sosyal donatı alanlarını oldukça geniş bırakıyoruz. Yeşil alanlarını geniş bırakıyoruz, resmi kurum alanları, parkı, bahçesi, çocuk oyun alanları olacak şekilde tasarlandı."

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