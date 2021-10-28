Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Yolsuzluktan tutuklanan müdür 1 kilo altınla yakalanmış
Yolsuzluktan tutuklanan müdür 1 kilo altınla yakalanmış
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
Bakan Akar: Korkudan iki gece aynı yerde yatamıyorlar
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisini taciz eden öğretmene 16 yıl hapis
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
Fahiş fiyatlarda 5 zincir marketin yazışmaları ortaya çıktı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
OHAL Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 93'ünü sonuçlandırdı
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
MHP, HSK üyeliği için yeni aday göstermeyecek
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı... Log kayıtları geçerli olacak
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
'Milletvekili danışmanlarına kıdem tazminatı verilmeli'
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2021 19:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin ilanının 98. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içinde ve yurt dışında yaşan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. İlanının 98. Sene-i devriyesinde cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aynı kutlu dava uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk Meclis'ten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır ötesinde ve sınır boylarında cansiperane görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla dalgalandıran işadamlarımızı, STK'larımızı ve kamu görevlilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden kadim değerlerimizden aldığımız güç ile 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınının en ağır evresini sağlık alt yapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yürüterek geride bıraktık. Aynı şekilde ekonomide de, küresel ekonominin yüzde 3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz yüzde 1,8 büyüme oranı ile kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırıları ile karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbeciler hezimete uğrarken, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından öztopraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve KKTC'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerini de boşa çıkarttık. Zorlu salgın şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar ülkemizin güçlü alt yapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin etkinliğini gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu ivmeyi; ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede Milli Mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade son 98 yılda olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir."

#Cumhurbaşkanı Erdoğan# 29 Ekim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek

Bu Habere Tepkiniz

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Marketlerdeki tüm fiyatları tek bir yerden görebilirsiniz.

Marketlerdeki tüm fiyatları tek bir yerden görebilirsiniz.

https://www.cimri.com/market?utm_source=MemurlarNet&utm_medium=referral&utm_campaign=tekekran
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Araç trafik sigortasında en uygun fiyat

Araç trafik sigortasında en uygun fiyat

https://www.sigortam.net/arac-sigortalari?utm_source=memurlarnet&utm_medium=cpm&utm_campaign=tasit
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınav uygulaması artık kaldırılmalı
Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı'ndan asistan nöbetlerine dair açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçek. Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük nöbetin ardından sabah hastaneden ayrılmıştır. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri sorunundan uzak tutmaz. Biz değil 36 saat 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyoruz.
Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Üniversitelerde sözleşmeli personel ilanlarına koordinasyon şart!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, üniversitelerin sözleşmeli personel alımlarını merkezi olarak yerleştirecek sistemi gecikmeksizin kurmalı!
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Ankara AKM Millet Bahçesi açıldı

Ankara AKM Millet Bahçesi açıldı

700 bin metrekare alan üzerine kurulan Ankara Millet Bahçesi’nde; millet kıraathanesi, yeşil alan, koşu ve yürüyüş alanı, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanları bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.