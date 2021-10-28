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Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Ekim 2021 19:51
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Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF Sağlık Kurulu'nun aşağıda yer alan görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 09.11.2021 tarihinden itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar vermiştir.

TFF Sağlık Kurulu'nun stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen görüşü şu şekildedir:

"T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde 12 yaş ve üstü kişilere aşı hakkı tanınması ile beraber başlayan 60 günlük sürenin tamamlanacağı 09.11.2021 tarihinde 12-17 yaş arası kişiler de aşı takvimini tamamlama imkanına sahip olacaklardır.

Bu sebeple 09.11.2021 tarihinden itibaren tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın sadece T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilen aşılardan en az iki doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlar ile Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin "Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat" ile belirlenen Stadyumlara Giriş Şartlarına uygun olarak stadyumlara tam (%100) kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur.

Stadyumlara tam kapasite ile seyirci alındığında oluşabilecek bulaş riskini en düşük seviyede tutmak amacı ile 09.11.2021 tarihinden itibaren tüm müsabakalara hangi yaş grubunda olursa olsun aşı takvimini tamamlamamış kişilerin alınmaması toplum sağlığında risk yönetimi açısından uygun olacaktır. Dolayısı ile 09.11.2021 tarihinden itibaren lig müsabakalarına artık PCR testi ile seyirci alınması söz konusu olmayacaktır.

Tüm bunlarla birlikte mevsimsel grip olgularının arttığı bu dönemde, hem Covid-19 hem de gripten korunmak için pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli silah olan aşılanma yanında her alanda olduğu gibi tribünde de maske (stadyuma girişten çıkışa kadar maskenin çıkarılmaması), mesafe (seyircilerin kendi koltuklarında oturması ve tezahürat ile gol sevinci sırasında bulaş riski yaratacak şekilde mesafe kuralını bozmamaları) ve hijyene azami özen gösterilmesinin çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak doğru olacaktır."

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