Sahil Güvenlik'ten göçmen botunun batmasına ilişkin açıklama

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında 26 Ekim'de, Sakız Adası güneyinde Yunanistan karasularında batan, 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi ve 1 düzensiz göçmenin kaybolmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Yunanistan makamlarınca Türk makamlarının sorumlu gösterildiğine ilişki asılsız iddiaların yer aldığı anımsatıldı.

Sakız Adası güneyinde, bir düzensiz göçmen botunun battığı yönündeki ihbara müteakip bölgeye en yakın konumdaki sahil güvenlik botunun derhal olay mahalline sevk edildiği belirtilen açıklamada, olayın Yunanistan karasularında gerçekleştiği ve Yunanistan makamlarının arama kurtarma faaliyeti icra ettiğinin görüldüğü vurgulandı.

Düzensiz göçmenlerin hava, deniz şartları sebebiyle uluslararası sulara sürüklenme ihtimaline karşı göçmen botunun battığı mevkiye yakın uluslararası sularda Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"26 ve 27 Ekim'de bölgede 1 sahil güvenlik helikopteri ve 2 sahil güvenlik botu ile icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir. Türk güvenlik güçleri tarafından gösterilen çabalar sonucu 2021 yılında Ege adalarına geçen göçmen sayısında ve yaşanan ölümlerde büyük bir azalış olmuştur.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve güvenlik güçleri tarafından gösterilen onca çabaya rağmen, Yunanistan unsurlarının Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda, düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk karasularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır."