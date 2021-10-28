Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın buradaki konuşmasının ardından Millet Bahçesi'nin açılışı için kurdele kesilme törenine geçildi.

"EYVAH"

Bu sırada Erdoğan'ın önünde bulunan bir çocuk, kurdeleyi kesmesi ilginç anlar oluşturdu. Erdoğan, kurdelenin erkenden kesildiğini görünce, "Eyvah, niye bu kadar acele ettiniz" dedi.

İKİNCİ KEZ KESTİ

Kurdelenin tekrar çekilmesinin ardından yine aynı çocuk kurdeleyi kesmek için hamle yaptı. Ancak bu sefer devreye TBMM Başkanı Mustafa Şentop girerek kurdeleyi havaya kaldırdı. Şentop'un müdahalesine rağmen afacan çocuk yine kurdeleyi kesti. Kurdele kesimine geçilmesinin ardından Erdoğan ve Bahçeli kesilen kurdeleyi kesmek zorunda kaldı.