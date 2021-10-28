Facebook adını değiştirdi

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının "Meta" olacağını duyurdu.

Facebook Inc.'nin atlındaki Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger ve Oculus VR, artık "Meta" markası altında konumlandırılacak.

Yeni adı "Meta"yı duyuran Facebook, sanal evreni metaverse platformunu tanıttı. Facebook'un adlandırıldığı metaverse platformunun adı Horizon oldu.

YENİ EVRENİNİ TANITTI: HORIZON

Facebook Connect 2021 etkinliğinde konuşan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, internetin yeni formu olarak da adlandırıldığı metaverse platformunlun adı Horizon oldu.

Fiziksel dünya ile dijital dünyayı, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri ile bir arada deneyimlemeye odaklanan Horizon, Horizon Home, Horizon Worlds, Horizon Workrooms gibi platformlardan oluşacak. Horizon Marketplace üzerinden sanal ürün satışının da yapılacağı Facebook'un metaverse'ünde NFT'ler (benzersiz dijital varlık) de yer alacak.

Horizon platformunda, oyun, spor, konser, parti ve ofis gibi sosyal hayatın hemen hemen her alanına yönelik sanal evrenler (metaverse) yer alacak.

HİSSELERİ YÜZDE 4 YÜKSELDİ

Facebook'un yeni çatı marka adının duyurulduğu ve metaverse platformu Horizon'ın tanıtıldığı etkinliğin hemen ardından, şirkeitn ABD Borsalarında işlem gören hisseleri de uçuşa geçti. Facebook Connect 2021 etkinliği öncesinde 314 dolar seviyesinde olan Facebook hisseleri, etkinlikte yapılan duyuruların hemen ardından yüzde 4'lük yükselişle 324 doları aştı.