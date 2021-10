Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'ne aday gösterildi

Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğine 2019'da Irak sınırındaki Derecik ilçesinde başlayan Bingöllü sınıf öğretmeni Mehmet Uyanık, Anadağ Köyü Yeşilova Mezrası İlkokulunda ilk öğrencilerine kavuştu.

Çalıştığı 3 yıllık sürede köydeki çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesini sağlamak ve gelişimlerine katkı sunmak için girişimlerde bulunan Uyanık, yurt içi ve dışındaki hayırseverlere ulaştı, fark yaratan projeler hayata geçirdi.

Bu sayede okula laboratuvar malzemeleri, öğrencilerine kırtasiye malzemesi, kıyafet ve tablet temin eden idealist öğretmen, ortağı olduğu "Bana Çocukluğunu Anlat" ve "Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum" e-Twinning projeleri ulusal kalite etiketi aldı.

Köyde sık sık veli ziyaretleri gerçekleştirerek ailelerin de evlatlarının eğitiminde daha çok sorumluluk almasını sağlayan Uyanık, otizmli çocuklara yönelik Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Dil Enstitüsü Oyun ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirdi.

Girişimlerinin yanı sıra alan içi ve dışı 38 eğitim sertifikası alarak kişisel gelişimini de sürdüren Uyanık, başarılarından dolayı Hindistan merkezli AKS Education tarafından organize edilen ve 100'ü aşkın ülkeden binlerce eğitimcinin katıldığı "Küresel Öğretmen Ödülleri" (Global Teacher Awards) yarışmasında ilk 100 öğretmen arasına aday gösterildi.

"Umudumu hiçbir zaman yitirmedim"

Uyanık, AA muhabirine, eğitimde mükemmelliğin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen ödüle aday gösterilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Coğrafi yapısı nedeniyle bölge şartlarının zor olduğunu belirten Uyanık, burada yurdun dört bir yanından gelen öğretmenlerin öğrencilerin başarısı için fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Meslektaşlarıyla öğrencileri için ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Uyanık, "Bize sunulan imkanlar var ama biz bunlara ek olarak da imkan yaratmaya çalışıyoruz. Buradaki her öğretmenden başarı hikayesi duyabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun umudumu hiçbir zaman yitirmedim, pes etmedim." dedi.

Öğrencilerinin gelişimi için her zaman arayış içinde olduğunu, bu nedenle alan içi ve alan dışı 38 eğitim sertifikası aldığını anlatan Uyanık şöyle devam etti:

"Konu ne olursa olsun çözmeye çalıştık, çocuklarımla beraber çalışmaktan vazgeçmedik. Her işin, her zorluğun bir çözüm yolu vardır diye düşünüyorum. Çalışmalarımızdan bazıları e-Twinning projeleri oldu. Sınırdaki son okul olarak bunda yer aldık. E-Twinning'de iki kalite etiketi aldık. Bu projelerden birisi 'Bana Çocukluğunu Anlat.' Sanat ve spor camiasında, her meslek dalında ünlü kişilerle tanıştık. Buradaki çocuklar kendilerini tanıttılar. Öğrencilerim bu platformu bilmiyordu. Ben okul dışındaki zamanımın çoğunu öğrencilerime bunu öğretmek için harcıyordum. Bu iş için çocukların tableti yoktu. Sosyal medyadan eğitime gönül vermiş hayırseverlere ulaştık. Sağ olsunlar onlar da bize yardım elini uzattı."

"Velileri okula çektik"

Bu sayede okula laboratuvar malzemesi temin ettiklerini, öğrencilerin de giyim, tablet ve kırtasiye ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade eden Uyanık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda her çocuğun tableti var. Her çocuk istediği çalışmayı yapabiliyor. Öğrenciler burada bilimsel deneyler yapıyorlar, fen bilimlerini yaparak, yaşayarak işliyorlar. Yaptığımız ilk işlerden biri de veliyi okula çekmek oldu. Yaptığımız tüm işlerden veliler haberdardır. Evde çocuklarına nasıl yardımcı olacakları konusunda onlarla sürekli görüşüyoruz. Hatta belirli gün ve haftalarda da tüm velilerimizi okula çağırıyoruz yaptığımız etkinlikleri onlarla paylaşıyoruz. Küresel Öğretmen Ödülü'ne aday gösterildiğimi duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım. Bir köy okulu öğretmeni olarak bu ödüle gösterilmek büyük bir başarı benim için. Bu başarıyı şehit olan öğretmenlerimize ve bu işe gönül verenlere adıyorum."

Öğrencilerden Nehla Taş da çok sevdiğini belirttiği öğretmeninin dersleri anlayacakları şekilde anlattığını, eğitici etkinlikler yaptıklarını aktardı.