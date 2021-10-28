İYİ Partililer Akşener'e soru soran vatandaşın üzerine yürüdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi.

Kurtalan ilçesine geçen Akşener'in yanına giden bir vatandaş, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" diye sordu.

Akşener, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil." yanıtını verdi.

İYİ PARTİLİLER VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşın üzerine yürüdü. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.