29 Ekim 2021'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhuriyet'imiz 98 yaşında

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kutlamaları Kabul Töreni ile Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.45/11.30/İstanbul/18.00)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.

(Çorum/10.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 ülkeleri maliye ve sağlık bakanları ortak toplantısı yapılacak.

(Roma)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftası, Karayolları-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.15)

4- Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Ragbi Federasyonunun olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/11.00/14.00)

5- Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı başlayacak; 29 Ekim Cumhuriyet Kupası mücadelesi Boğaziçi'nde yapılacak.

(İstanbul/12.00)

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