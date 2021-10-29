Sürdürülebilir tarım için buğdaya gelir koruma sigortası

Bu yıl yüzde 4,7 artarak 22,97 milyar liraya yükselen Tarımsal Destekleme Bütçesi, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre önümüzdeki yıl 2021'e göre yüzde 12,5 artışla 25,83 milyar liraya yükselecek. Bütçe artırımı dışında gelecek dönemde gıda ve tarıma ilişkin birçok yeni adım atılacak.

Tarım sigortacılığında ürün ve risk bazında kapsam genişletilecek ve gelir sigortasına geçilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, buğday üretimine yönelik olarak gelir koruma sigortası için pilot uygulama başlatılacak.

HALLERDE DİJİTAL TAKİP

Hal yasasıyla hallerde dijital takip planlanırken, diğer yandan dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleri ile tarımsal bilgi sistemleri geliştirilecek ve herkesin kullanımına açılacak.

Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetiminin sağlanması amacıyla 500 bin hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri yapılacak ve ulusal toprak veri tabanına işlenecek. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını azalmak için 10 ova, Büyük Ova Koruma Alanı kapsamına alınacak.

VARİSLERE FİNANSAL DESTEK

Arazilerin miras yoluyla bölünmesini önlemek amacıyla varislere finansal destek verilmesi de planlanırken, yeni arazi toplulaştırmalarına gidilecek. Bu kapsamda 100 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışması başlatılacak ve 750 bin hektar alanda tescil işlemleri tamamlanacak.

82 bin 320 hektar alan sulamaya açılacak. 150 bin hektar alanda modern basınçlı sulama sistemleri kurulması desteklenecek. Gelecek yıl 172 hektar alanda sera kurulumuna yönelik altyapı çalışması tamamlanacak.

Önümüzdeki dönemde yıllık 53 bin ton kapasiteli yeni yetiştiricilik alanı üretime açılacak ve 50 milyon adet balıklandırma yapılacak.

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ