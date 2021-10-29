Manisa'da amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde iki amcaoğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada N.A. (44) isimli şahıs, amcasının oğlu Veysel A.'yı (36) tüfekle rastgele ateş ederek öldürdü
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 07:45
MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi'nde N.A. (44) isimli şahsın amcasının eşi olan H.A.'yı (65) darp ettiği iddiası sonucu tartışma çıktı. İlk olarak Veysel A. (36), annesini darp eden N.A.'ya iki el ateş etti. Bunun üzerine aynı zamanda komşusu olan N.A., eve gidip tüfeği ile geri gelerek Veysel A.'ye ateş açtı.
Veysel A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri N.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Bu Habere Tepkiniz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı
MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor
Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri
Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?
Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı
Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Görevde yükselme sözlü sınavlarındaki adaletsizlik giderilmeli
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan görevde yükselme işlemlerindeki sözlü sınav uygulaması artık kaldırılmalı
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Köpekten halay çekerek kaçtılar, ardından köpeği de halaya dahil ettiler
Türkiye'de köpekten halay çekerek kaçan 5 kişilik grubun görüntüleri bugün sosyal medyanın öne çıkan gündemlerinden biri oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.