Manisa'da amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi'nde N.A. (44) isimli şahsın amcasının eşi olan H.A.'yı (65) darp ettiği iddiası sonucu tartışma çıktı. İlk olarak Veysel A. (36), annesini darp eden N.A.'ya iki el ateş etti. Bunun üzerine aynı zamanda komşusu olan N.A., eve gidip tüfeği ile geri gelerek Veysel A.'ye ateş açtı.

Veysel A., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri N.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı.