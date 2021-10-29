DEAŞ iddiasıyla 6 kişi ile 7 şirketin mallarına el kondu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar'a göre, malvarlıkları dondurulan isimler arasında geçtiğimiz Nisan ayında ABD tarafından 'IŞİD'e finansman sağladıkları' gerekçesiyle malvarlıkları dondurulan Ahmet Bayultan ve İsmail Bayultan da var.

DEAŞ'a destek verdikleri iddiasıyla malvarlıkları dondurulan kişi ve şirketler şöyle: Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational...

1 yıl içeresinde dava açılmazsa serbest bırakılacak

Bu isim ve şirketlere ait mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu. Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.