Tahliye olan müzisyenleri Bülent Ersoy'u suçladı

KKTC'DE, 28 Ağustos'ta sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrasının üyeleri, 1.5 aylık cezalarını tamamladıktan sonra dün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Bülent Ersoy'a suçlamalarda bulunarak, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım. O, benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.

Orkestra üyeleri dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi

CEVDET ÖZDEMİR