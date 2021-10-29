Çiftçiye gübre desteği müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının konuğu oldu. Gazeteciler Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bu sene çiftçiye yönelik desteklerin artacağını belirterek, "Bütçemizle 26 milyar TL'lik bir destek öngörüyoruz. Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek. Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz" dedi.

DENETİM OLMASA DAHA ÇOK YÜKSELİRDİ

Gıda fiyatlarının pandeminin azalmasıyla normale döneceğini anlatan Pakdemirli, "Bu komiteler olmasa fiyatlar çok daha yüksek olabilirdi. Örneğin, ayçiçek 680 dolardan 1700 dolara kadar çıktı ama biz de artış yüzde 50'de sınırlı kaldı. Biz ona göre tedbirlerimizi aldık" dedi. Bu yıl kuraklık nedeniyle rekolte kayıplarının olacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Çözüm olarak sulanabilir alanları artırmak lazım. AK Parti 20 yılda 600 barajı bitirdi. 40 milyarın üzerinde bir sulama yatırımı yapıldı. Toplam 875 barajımız oldu. 2023'e kadar 150 tane yer altı barajı yapma hedefi koyduk. Bu sene sonu 50 tanesi bitmiş olacak. Tabi, daha 35 40 milyar dolarlık yatırım gerekiyor" diye konuştu. Pakdemirli, tarımda sözleşmeli üretim modeliyle gıdadaki kayıpların yüzde 20 azalacağını da vurguladı.

ÜRETMEYE DEVAM EDİN

Çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artışla ilgili de soruları yanıtlayan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Gübre fiyatları yüzde 200 arttı. Bütün dünyada arttı. Gübre desteklerini artıracak bir çalışma yapıyoruz. Siz üretmeye devam edin, biz sizi zarar ettirmeyeceğiz diyoruz. Üretici dostu alım uygulamalarımız devam edecek. Çiftçimiz üretmeye devam etsin, fiyatta memnun etmeye devam edeceğiz." Pakdemirli, destek ödemelerinin geciktiği konusundaki eleştirilere de "Desteği ürüne göre veriyoruz, bazıları geç ödeniyor ama doğası böyle. En önemli destek, fiyat desteğidir. Gübre üzerine dediğim gibi bir çalışma var ama net değil. Biz ürün fiyat desteklerini önemsiyoruz" yanıtını verdi.

ESKİYE RAĞBET OLSA NUR YAĞARDI

BAKAN Pakdemirli, yaz aylarında yaşanan orman yangınları sonrasında çok tartışılan uçaklar konusunda da açıklamalarda bulundu: "Yangınlarda onlarca savaşçımız vardı. Uçakla bu işler sönseydi, bunu ABD başarırdı. Orada hala sönmeyen yangınlar var. Bu seneye en güçlü filo ile girdik. Ama böyle büyük bir yangınla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. İnsansız hava araçlarını Avrupa'dan önce kullandık. Artık bir yangına 10 dakikada müdahale ediyoruz. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklarla bunu götürme şansımız yoktu. Eski uçakla operasyon yapmak can kaybına sebep oluyor. Onlar 4 milyon dolara uçakların kaldırılabileceğini söylediler. Ancak biz firma ile de konuştuk, tanesini 27 ila 30 milyon dolara kaldırırız dediler. Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı. Biz yeni uçaklar alıp, envantere koyacağız. Geçen sene 27 helikopter kiralamıştık, bu yıl 55 helikopter kiralayacağız. 100 bin gönüllü orman savaşçısı yetiştireceğiz."

1.826 İŞLETMEDE OLUMSUZLUK VAR

81 ilde 7 bin 300 gıda denetçisiyle başlatılan seferberlikle ilgili sonuçları paylaşan Bakan Pakdemirli, "81 ilde bu hafta eşzamanlı denetim yaptık. 58 bin 318 işletmeyi denetledik. 1.826 işletmede olumsuzluk tespit edildi. Yüzde 3 civarında bir olumsuzluk var. 550 numune aldık" dedi.