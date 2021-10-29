Fabrika kül oldu 1 işçi yanarak feci şekilde can verdi

İstanbul Esenyurt'ta yangın faciaya neden oldu. Dün saat 23.45 sıralarında 2 katlı kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan diğer 1 fabrikaya sıçradı. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşları ambulansa alarak ilk müdahaleleri gerçekleştirdi.