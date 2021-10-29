Piyasa gözetimi tek çatı altında

Kovid-19'la hızına hız katan e-ticaret hacmi, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 226.2 milyar lira oldu. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da 2020 yılı itibarıyla 256 bin 861'e yükseldi. Bu alanda farklı idareler üzerinden yürüyen denetimlerin toplulaştırılması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla Türkiye'deki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri tek çatı altında toplanacak. Bu amaçla bağımsız bir "Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu" kurulması planlanıyor. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasının geliştirilmesine yönelik hizmetler öne çıkacak. Kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor. Toptan ticaretin geliştirilmesi için toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu sağlanacak.

MEMNUNİYET ENDEKSİ OLUŞACAK

Bu amaçla mevzuat çalışmaları ve ikincil düzenlemeler yapılacak. E-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak. Bu hedef kapsamında ilgili kurumların koordinasyonu ile sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla "memnuniyet endeksi" oluşturulacak.

GÜVEN DAMGASI SAYISI 250'YE ÇIKACAK

BU yıl sonunda 100'e ulaşması beklenen güven damgası almış e-ticaret sitesi sayısının gelecek yıl 250'yi bulması hedefleniyor. Bu yıl yüzde 44'lerde olan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının gelecek yıl yüzde 51'i aşması öngörülüyor. e-Ticaret işlem hacminin de yıl sonunda 340 milyar liraya, gelecek yıl ise 450 milyar liraya çıkması bekleniyor.