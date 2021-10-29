Radara yakalanmamak için plakaya düzenek
İstanbul'da, bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu. Polisleri bile şaşkına çeviren olayda, araç sahibi sürücüye ceza yağdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 08:30
İstanbul'da, bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu. Polisleri bile şaşkına çeviren olayda, araç sahibi sürücüye ceza yağdı.