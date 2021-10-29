Müsilaj gitti, yunuslar geldi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle müsilajdan arındırılan İzmit Körfezi'ne yunuslar gelmeye başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 09:58
Büyük oranda temizlenen ve flamingoların da uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi'nde sabah saatlerinde yunus görüldü.
Yaklaşık 1 dakika yüzeyde kalan yunus, daha sonra gözden kayboldu.
Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projelerle İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.
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