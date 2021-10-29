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Marmaray 8 yılda Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Her sene artan yolcu sayısıyla 8 yılın sonunda 600 milyon yolcuya ulaşan Marmaray, 76 kilometrelik parkuru 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 11:23
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Marmaray 8 yılda Türkiye nüfusunun 7 katı yolcu taşıdı

- Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray, hizmete girmesinden bu yana geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıdı.

Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet adamının katılımıyla 29 Ekim 2013'te hizmete açılmasının ardından 8 yıl geçti.

Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılında hizmete giren ve 153 yıllık geçmişiyle "Asrın Projesi" olarak adlandırılan Marmaray, teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, demir yolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri barındırıyor.

Aradan geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıyan Marmaray, 5,5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.

Bu tarihten sonra Gebze-Halkalı banliyö hattı olarak isimlendirilen Marmaray, aradan geçen 8 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 7, İstanbul nüfusunun ise 40 katı yolcu taşıdı.

- "Hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın ilk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından dile getirildiğini anımsatarak, bu nedenle "Asrın Projesi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Marmaray'ın ilk olarak 29 Ekim 2013'te Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi kesiminde 5 istasyonla devreye girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"13 Mart 2019'dan itibaren Halkalı-Gebze arası 43 istasyonla işletmeye alındı. Her yıl artan yolcu sayısıyla 8 yılın sonunda 600 milyon yolcuya ulaşan Marmaray, 76 kilometrelik parkuru 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi oldu. Asya ve Avrupa kıtalarını 4 dakikada kat eden Marmaray, yolcu sayısıyla Türkiye nüfusunun 7 katından fazlası, İstanbul nüfusunun ise yaklaşık 40 katını taşımış durumda."

Karaismailoğlu, günde 450 bine yakın yolcu taşıyan Marmaray'da, 15 Ekim'den itibaren yolcu memnuniyetine yönelik yeni bir adım daha atıldığının altını çizerek, Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar istasyonlarında kesintisiz ulaşıma kesintisiz iletişim imkanı sağlandığını bildirdi.

- "Türkiye ekonomisine önemli katkı sunuyor"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul kent içi ulaşımı destekleyen ve çevreci yönüyle fark yaratan Marmaray'ın yük taşımacılığında sağladığı avantajlarla Türkiye ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan Marmaray ile yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığının daha kolay ve aktif hale geldiğini dile getiren Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Çin-Avrupa arası ilk transit geçişin Kasım 2019'da gerçekleştirildiği Marmaray, Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerinden dünya ticaretini domine ediyor. Dünya ticaretinin yanı sıra yurtiçi yük trenlerinin de kullandığı Marmaray Tüp Geçişi, Anadolu-Avrupa kıtaları arası transit geçişle üretici ve sanayicilerin öncelikli tercihi haline geldi.

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Daha önce Anadolu'nun üretim merkezlerinden trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında kara yoluyla Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçerek aktarma yapılmadan ve vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşıyor. Bu sayede sanayicilerin, üreticilerin ve ihracatçıların lojistik maliyetleri düşüyor, rekabet güçleri artıyor."

- "Hedef; günde 1 milyon yolcu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, hazihazırda günde 450 bin yolcu taşınan Marmaray'da bu alandaki hedefin 1 milyon yolcu ve tonlarca yük geçişi olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, "Sınırları Türkiye'nin iki büyük şehrinden geçen Marmaray projesi, trenleri ile kent içi taşımacılıkta, YHT ile şehirlerarası taşımacılıkta, transit geçişle yük taşımacılığında her geçen gün Türkiye'de ve dünyada değerini katlıyor." diye konuştu.

- 1,5 yılda 1.280 yük treni geçti

Alınan bilgiye göre, Marmaray'dan yük trenlerinin geçmeye başladığı 17 Nisan 2020'den bu yana aradan geçen 1,5 yıllık sürede Avrupa yönüne 678, Asya yönüne 602 olmak üzere toplam 1.280 yük treni geçiş yaptı.

Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan 1.280 trenle 540 bini netton olmak üzere yaklaşık 1 milyon ton yük Marmaray Tüpten geçerek taşındı.

#Asrın Projesi# Marmaray# Ulaştırma ve Karaismailoğlu
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