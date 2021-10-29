İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45,76'ya indi

Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
Facebook adını değiştirdi
Facebook adını değiştirdi
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 8 dosyayı esastan görüşecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45,76'ya indi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,09 düşerek yüzde 45,76 olarak ölçüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 11:29
Yazdır
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45,76'ya indi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,76 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 1,09 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 33,84, Terkos'ta yüzde 48,46, Sazlıdere'de yüzde 22,27, Alibey'de yüzde 15,66, Büyükçekmece'de yüzde 43,62, Ömerli'de yüzde 72,93, Darlık'ta yüzde 42,94, Elmalı'da yüzde 54,95, Kazandere'de yüzde 10,15 ve Pabuçdere'de yüzde 3,15 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 397,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 529,86 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,2 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Yağışlar 2021 yılında barajlara 693,57 milyon metreküp su sağladı.

İstanbul'da dün itibarıyla verilen su miktarı 2 milyon 939 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.

İstanbul'da 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

- Son 10 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 29 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 60,17, 2012'de yüzde 48,86, 2013'te yüzde 44,31, 2014'te yüzde 29,61, 2015'te yüzde 69,74, 2016'da yüzde 38,56, 2017'de yüzde 56,68, 2018'de yüzde 50,97, 2019'da yüzde 42,11, 2020'de ise yüzde 30,41 olarak gerçekleşmişti.

#baraj# İSKİ# İstanbul# su miktarı
İnme erken teşhis konulursa tedavi edilebiliyor
İnme erken teşhis konulursa tedavi edilebiliyor
Müsilaj gitti, yunuslar geldi
Müsilaj gitti, yunuslar geldi
Radara yakalanmamak için plakaya düzenek
Radara yakalanmamak için plakaya düzenek
Çiftçiye gübre desteği müjdesi
Çiftçiye gübre desteği müjdesi
Tahliye olan müzisyenleri Bülent Ersoy'u suçladı
Tahliye olan müzisyenleri Bülent Ersoy'u suçladı
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi

Bu Habere Tepkiniz

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Danıştay Onikinci Dairesi, teknisyen kadrosunda olan devlet memurlarının teknikerlere ödenen zam ve tazminatlarından yararlanması için anılan kadroya atanmaları gerektiğine hükmetti!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

http://tbb.av.tr/490
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Yeni bir araştırma fast food yediğinizde endişelenmeniz gerekenin gereken sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu.