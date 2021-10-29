Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı

Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.