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Açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor

4 yaşındaki kız çocuğu Ziba 1100 dolara, 6 yaşındaki kız çocuğu Zinet ise 2200 dolara satışa çıkarıldı-

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 12:20
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Açlık nedeniyle çocuklarını bin ila 3 bin dolara satışa çıkarıyor

Afganistan'da artan sefalet ve fakirlik nedeniyle günlük gıda ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan aileler, bin ila 3 bin dolar arası değişen ücretler karşılığı çocuklarını satıyor.

Afganistan'da yaz aylarında Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu Taliban'ın ülke yönetimini devralması ve akabinde uluslararası yardımların akışının durması ülkede yaşanan açlık ve sefaleti derinleştirirken, yaşam mücadelesi veren fakir aileler çocuklarını satıp ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.

Afganistan'daki AA ekibinin saha araştırmasına göre, kimi aileler bin ila 3 bin dolar arası değişen fiyatlara satışa çıkardığı çocuklarını yakınlarına satmak isterken, kimi aileler alıcının kim olduğuna bakmaksızın evlatlarını para karşılığı veriyor.

BM verilerine göre Afganistan'da, gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.

Son dönemde ülke genelinde artan açlık ve fakirlik nedeniyle onlarca aile, çocuklarını satışa çıkardığını duyurdu.

- Torunlarını satıyor

Gor vilayetinin merkez ilçesi Firuzkoh'un dışındaki Dere-yi Kazi bölgesinde bir barakada ailesiyle yaşam mücadelesi veren Samimi ailesi de çocuklarını satışa çıkaran ailelerden biri.

56 yaşındaki Ruhşana Samimi, AA muhabirine yaşadıkları geçim sıkıntısını ve torunlarını satmak istemelerinin nedenlerini anlattı.

Samimi, 2 oğlu, 1 gelini ve 4'ü kız 6 torunu ile birlikte duvarları sıvasız, su ve elektriği olmayan bir evde kiracı olarak yaşıyor.

Eşini 20 yıl önce hastalık nedeniyle kaybettiğini belirten Samimi, o zamandan beri fakirlik içinde bin bir zorlukla yaşadıklarını ve çocuklarını yetiştirdiğini belirtti.

Samimi, evin geçimini sağlayan büyük oğlu 30 yaşındaki Sıbgatullah'ın hastalanarak hastaneye kaldırılması ve küçük oğlu 20 yaşındaki Mir Veys'in ise hastanede ağabeyine refakat etmesi nedeniyle geçim sıkıntılarının arttığını ifade etti.

- "Açız ve kimse bize yardım etmedi"

İki kız torununu satıp elde ettiği gelirle oğlunun sağlık giderlerini ve mutfak ihtiyaçlarını temin etmek istediklerini kaydeden Samimi, kızların daha çabuk satılacağını düşündükleri onlara öncelik verdiğini anlattı.

Samimi, torunlarından 6 yaşındaki Zinet ve 4 yaşındaki Ziba'yı, "geçim umudu" olarak satışa çıkardıklarını savundu.

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Yaşadıkları bölgede insanlar arasında satışı duyurduklarını aktaran Samimi, "Bir hafta önce iki torunumu satışa çıkardım ancak henüz satın alan olmadı. Büyük torunum için 2200 dolar ve küçüğü için ise 1100 dolar fiyat belirledim ama hala satın alan olmadı." dedi.

Samimi, "Açız ve bu döneminde kimse bize yardım etmedi. Hatta kendi akrabalarımız bile yardım etmedi. Keşke yardım edilseydi de ben de torunlarımı satmak zorunda kalmasaydım. Önümüz kış. Mecbur torunlarımı satıp kışın diğer torunlarıma yiyecek ve giyecek almam lazım. Şu an oturduğumuz bu harabe evin kirasını dahi ödeyecek paramız yok." diye konuştu.

Samimi'nin diğer torunları Leyluma (3), Süheyla (8), Refihullah (10) ve Nimetullah (11) yıpranmış eski kıyafetler içerisinde yaşam mücadelesi veriyor.

-"Satışa çıkarıldığımdan beri çok korkuyorum"

Satışa sunulan Zinet, "Satışa çıkarıldığımdan beri çok korkuyorum. Ancak diğer aile fertlerimin geçimini sağlamak için mecbur baba ve annemin isteğini kabul ediyorum." dedi.

Zinet'in ağabeyi Nimetullah ise "Kız kardeşlerimin satılması benim içimi acıtıyor. Yardım kuruluşlarından destek istiyoruz, kardeşlerim satılmasın." diye konuştu.

Çocukların annesi ise röportaj isteğini geri çevirdi.

-"İnsanlık faciası yaşanabilir"

Gor vilayeti Göçmenler Müdürü Mevlevi Abdul Hay Mübaşir ise son aylarda yaşanan çatışmalar nedeniyle vilayette yaklaşık 1000 ailenin evlerinden olduğunu aktardı.

Mübaşir, "Bu ailelerin acilen yardıma ihtiyacı bulunuyor. Eğer bu insanlara yardım edilmezse insanlık faciası yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

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