Göç konusunda hızlı ve etkin hareket için 'başkanlık' modeline geçildi

- İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsünün yükseltilerek Göç İdaresi Başkanlığına dönüştürülmesiyle, göç konusunda etkin ve hızlı hareket edilebilmesine yönelik yeni dönem başladı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygula-mak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyo-nu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve ülkede kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek üzere 11 Nisan 2013'te kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, statüsü yükseltilerek Göç İdaresi Başkanlığı oldu.

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşan Başkanlık, mevcut görevlerinin yanı sıra Göç Kurulunun kararlarının uygulanmasını takip edecek.

Göç İdaresi Başkanlığı, Yabancılar Genel Müdürlüğü, Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından oluşuyor. Başkanlık bünyesinde, Hukuk Müşavirliği ile Basın Müşavirliği de yer alıyor.

Göç İdaresi Başkanı, Başkanlığı mevzuat hükümlerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalara uygun olarak yönetecek. Başkan, kurumunun görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat çalışmalarını yürütecek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda Başkanlığı yönetecek.

Ayrıca Göç İdaresi Başkanı, faaliyet ve işlemleri denetleyecek, yönetim sistemlerini gözden geçirecek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetecek ve yönetimin geliştirilmesini sağlayacak.

Orta ve uzun vadeli strateji belirleme çalışmalarını da yürütecek Başkan, bu amaçla uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını sağlayacak.

Göç İdaresi Başkanı, faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak.

- İki başkan yardımcısı atanabilecek

Başkanlığın yönetim ve koordinasyonunda başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanabilecek.

Göç İdaresi Başkanlığı, görev alanıyla ilgili kapsamlı, etkin ve hızlı hareket edilmesini sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim'deki Kabine Toplantısı'nın ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Göç İdaresi Başkanlığına dönüştürüleceğini açıklamıştı.