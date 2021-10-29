'Saadet zinciri'yle dolandırıcılık sanıkları hakkında 105 yıla kadar hapis istemi

Akşener ziyaretinde 'Burası Kürdistan' dedi, gözaltına alındı
Akşener ziyaretinde 'Burası Kürdistan' dedi, gözaltına alındı
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
Facebook adını değiştirdi
Facebook adını değiştirdi
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
Memurların mali haklarıyla ilgili sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
'İstasyonlarda zam öncesi yakıt yok' iddiasına açıklama
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Şebnem'in katilinin 6 farklı suçtan kaydı çıktı
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Milli sporculardan Beden Eğitimi Öğretmenliğine atama yapılacak
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
Balkondan düşerek hayatını kaybeden zabıt katibi, toprağa verildi
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
İki doz biontech olanlara 3'üncü doz aşı yapılacak mı?
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Asistan doktorun boynunu jiletle kesti! Savcı yine 20 yıl hapis istedi
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Anaokullarında karantina süresi 10 güne düşürüldü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Saadet zinciri'yle dolandırıcılık sanıkları hakkında 105 yıla kadar hapis istemi

Erzurum'da oluşturdukları sistemle kripto para birimi üzerinden kazanç vaadiyle 16 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 19,5 yıldan 105 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 12:18
Yazdır
'Saadet zinciri'yle dolandırıcılık sanıkları hakkında 105 yıla kadar hapis istemi

Erzurum'da bir kripto para birimi üzerinden kazanç vaadiyle 16 kişiyi kurdukları "saadet zinciri" sistemiyle 1 milyon 349 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 sanık hakkında 19,5 yıldan 105 yıla kadar hapis ve 105 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca kentteki dolandırıcılık iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında amca ve kardeşlerinin de bulunduğu 16 kişiyi dolandırdıkları öne sürülen tutuksuz sanıklar B.D, S.K. ve T.P. hakkında hazırlanan iddianame, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, mağdurlara yasal olarak tanıttıkları bir kripto para birimi uygulamasına ödeme yapmaları halinde yatırılan miktarın 2 katının kazanılacağını anlattığı, paraların geri ödenmemesi üzerine müştekilerce suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"Ponzi Sistemi" adı verilen uygulamanın hukukta yer alan "saadet zinciri" sisteminin ilk hali ve uygulamadaki en temel biçimi olduğuna işaret edilen iddianamede, sistemin, yatırımcılarına vadedilen kazancın, diğer yatırımcılarından elde edilenlerle sağlama yöntemi olduğu aktarıldı.

- "Sistem, ilk para alanlar sayesinde Erzurum'da tanındı"

Piramidin üst bölümündeki kişilerin para kazanmasının, sistemin dolandırıcılık yöntemi olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği vurgulanan iddianamede, "Aslında bu kişilerin edindikleri karlı paralar, sistemdeki diğer insanların dolandırılması sonucunda elde edilen paralardır. Açıklanan şekilde dosya kapsamında alınan ifadelerden anlaşılacağı üzere sanıkların benzer şekilde bir sistem kurdukları, sisteme katılanlara değişik oranlarda ve değişik miktarlarda kar vaadinde bulundukları, sistemin ilk etapta katılanlar ve para alanlar sayesinde Erzurum'da tanındığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Deliller doğrultusunda 3 sanığın da birlikte hareket ettiğinin anlaşıldığı anlatılan iddianamede, sanıkların aralarında akrabalarının da bulunduğu müştekilerden toplamda 1 milyon 349 bin lira aldığı kaydedildi.

İddianamede, T.P'nin hakkındaki şikayetler sonucu savcılığa başvurarak sistemi ve bilgisayarının çökertildiği ve mağdur olduğunu bildirmesi üzerine yapılan incelemelerde bilgisayara herhangi bir uzaktan erişim olmadığı ve çökertilme saptanmadığı, bu durumun suçtan kurtulmaya yönelik nitelendirilebileceği belirtildi.

- Kripto para alım satımlarını sürdürdükleri tespit edildi

İddianamede, S.K'nin T.P'nin hesabının hacklendiği beyanına karşın, iş ve işlemlere devam edildiği ve taşınabilir bellek incelenmesinde kripto para alım satımlarının sürdürüldüğünün belirlendiği bildirildi.

Sanıkların suçlamaları kabul etmediği aktarılan iddianamede, B.D. ve S.K. ve T.P'nin "3 ve daha fazla kişiyle dolandırıcılık" suçundan 19,5 yıldan 97,5 yıla kadar hapis ve 7 bin 500 güne kadar adli para, T.P'nin ise aynı suçtan 21 yıldan 105 yıla kadar hapis ve 105 bin güne kadar adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.

#dava# dolandırıcılık# Erzurum# iddianame# kripto para
Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı
Antalya'da kuyumcu çalışanını öldüren şüpheli, 2 kilogram altın çaldı
Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'de korkunç olay! 'Kefil' kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü
Denizli'de korkunç olay! 'Kefil' kavgasında 19 yaşındaki yeğenini öldürdü
Fabrika kül oldu 1 işçi yanarak feci şekilde can verdi
Fabrika kül oldu 1 işçi yanarak feci şekilde can verdi
Manisa'da amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti
Manisa'da amca çocukları arasındaki kavga cinayetle bitti
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!

Bu Habere Tepkiniz

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Danıştay Onikinci Dairesi, teknisyen kadrosunda olan devlet memurlarının teknikerlere ödenen zam ve tazminatlarından yararlanması için anılan kadroya atanmaları gerektiğine hükmetti!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

http://tbb.av.tr/490
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Yeni bir araştırma fast food yediğinizde endişelenmeniz gerekenin gereken sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu.