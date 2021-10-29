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Çevre koruma harcamalarının yarısı son 5 yılda atık yönetimi için yapıldı

Türkiye'de 2016-2020 döneminde yaklaşık 179,5 milyar lira çevre koruma harcaması gerçekleştirildi- Bu harcamaların yüzde 49,3'ü atık yönetimine, yüzde 35,3'ü atık su yönetimine, yüzde 5,6'sı biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına yönelik oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 13:10
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Çevre koruma harcamalarının yarısı son 5 yılda atık yönetimi için yapıldı

- Türkiye'de 2016-2020 döneminde gerçekleştirilen çevre koruma harcamaları 179,5 milyar liraya yaklaşırken, bu tutarın yüzde 49,3'ünü atık yönetimi harcamaları oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016-2020 dönemini kapsayan 5 yılda 179 milyar 478 milyon lira çevre koruma harcaması yapıldı.

Bu harcamalar içinde en yüksek pay yüzde 49,3 ile atık yönetiminin oldu. Bu alanda 5 yılda 88 milyar 536 milyon lira harcama yapıldığı kayıtlara geçti.

Atık su yönetimi harcamaları ise 63 milyar 336 milyon lirayla toplam çevre koruma harcamalarının yüzde 35,3'ünü oluşturdu.

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına 2016-2020 döneminde 10 milyar 35 milyon lira harcanırken, bu tutar toplam harcamaların yüzde 5,6'sına karşılık geldi.

Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik harcamaların çevre koruma harcamaları içindeki payı yüzde 3,4 oldu. Bu alanda 5 yıllık dönemde 6 milyar 85 milyon lira harcama yapıldı.

Dış ortam havasını ve iklimi korumaya harcanan tutar yaklaşık 3 milyar 842 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Ar-Ge'ye 1 milyar lira harcandı

Çevre koruma harcamaları kapsamında araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) 2016-2020 döneminde 1 milyar 38 milyon lira harcandı.

Gürültü ve vibrasyonun azaltılmasına 5 yılda harcanan tutar yaklaşık 80 milyon lira, radyasyona karşı korumaya yönelik harcama tutarı ise yaklaşık 44 milyon lira olarak hesaplandı.

Genel çevre yönetimi, çevre koruma için eğitim faaliyetleri, harcamaları bölünemeyen faaliyetler ve başka yerde belirtilmemiş faaliyetleri kapsayan diğer çevre koruma yatırım harcamaları ise bu dönemde 6 milyar 482 milyon lira oldu.

TÜİK verilerine göre 2016-2020 döneminde yapılan çevre koruma harcamaları şöyle:

Harcama konularıToplam tutarOran
Atık yönetimi88.536.239.04049,3
Atık su yönetimi63.336.073.96335,3
Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması10.035.344.8835,6
Diğer çevre koruma harcamaları6.481.733.2043,6
Toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi6.085.446.9213,4
Dış ortam havasını ve iklimi koruma3.841.791.1902,1
Araştırma ve geliştirme1.037.707.0410,6
Gürültü ve vibrasyonun azaltılması79.969.3480,04
Radyasyona karşı koruma44.160.6150,02
Toplam179.478.466.205100
#atık yönetimi# çevre koruma harcamaları# TÜİK# Türkiye İstatistik Kurumu
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