'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?

Merkez Bankası'nın ekim ayı PPK kararı sonrasında 9.50 seviyesine dayanan Dolar/TL güne 9.80 TL'ye kadar çıktı. Dolar kurundaki hareketlilikle birlikte 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL seviyesini geride bırakan Gram altın fiyatları 567 TL çıkarak yeni rekor kırdı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yıllık enflasyonu 18.4'e çıkarmasının ardından düşüş eğilimindeki altın fiyatları 557 TL'ye çıktı. Gram Altın fiyatları bugün öğle saatleri itibariyle 554 lira seviyelerinde seyrediyor.

Korku ve panikle alım yapmayın!

Altın piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının önümüzdeki haftalardaki sürecini değerlendirdi. FED'in faiz kararı, gri liste liste, büyükelçi krizi dolar ve gram altın fiyatlarını yükselten gelişmeler olduğunu belirten İslam Memiş, "Bu süreçte heyecanlı yatırımcılar dikkatli olmalı. Kargaşa içinde heyecana kapılıp, korku ve panikle yüksek seviyeden alım yapılmamalı" dedi.

Bu fiyatlardan altın almak uygun değil

"Bu fiyatlar daha önce alım yapmış yatırımcıların konumudur" diyen İslam Memiş, "Ben kişisel olarak bu fiyatlardan döviz veya emtia alımını uygun olarak görmüyorum. Kar satışlarının sürmesi, büyükelçi krizinin çözülmesiyle dolar kurunun geri çekilmesiyle gram altın fiyatları da bir nebze geri çekildi." ifadelerini kullandı.

Dolar nereye altın oraya!

Gram altın fiyatlarında kritik bir süreç içine girildiğini belirten İslam Memiş şu tavsiyelerde bulundu: "Gram altında şu an öyle bir noktaya geldik ki; Tam sınır noktasındayız. Şu anda 550 seviyesinde. Gram altın fiyatlarını yukarıda 580 TL direnci, aşağıda ise 520 TL destek seviyesi var. Gram altın fiyatı almak isteyen dolar fiyatlarını takip edecek. Dolar nereye gram altın oraya."

Kademeli alım fırsatını kaçırmayın

"Burada kademeli alım uygulamasını mutlaka devreye sokmalısınız. 565 seviyesinden 540 TL seviyesine çekildi mi, yüzde 25-30 alım yapabilirsiniz. Tekrar 520 TL seviyesine geldiği zaman yine bir alım yapabilirsiniz. Kısa vadeli geri çekilmeler kalıcı olmaz. 520 TL'den önce alım yapılamadığı için kademeli alım fırsatları beklenmeli."

2022'nin ilk çeyreğinde gram altında hedef 650-670 lira

Gram altın yatırımcısının sabırla beklemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Gram altın fiyatları 2022 yılında 600 TL seviyesine çıkacak. İlk çeyrekte 650-670 TL seviyesini mutlaka test edecek. Burada dikkat edilmesi gereken beklemeyi bilmektir." ifadelerini kullandı.