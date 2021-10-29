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DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyrukludan 3'ü sınır dışı edildi

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 4 yabancı uyrukludan 3'ü sınır dışı edildi biri de cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 14:16
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DEAŞ operasyonunda 4 yabancı uyrukludan 3'ü sınır dışı edildi

Adliyeye çıkarılan M.A, A.A, A.E.H. sınır dışı edilirken, Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.E.B ise cezaevine gönderildi.

- Olay

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik dün düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları öne sürülen Tunus uyruklu M.A. ve A.A. Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanmış, şüphelilerin evinde bulunan Konya Ağır Ceza Mahkemesince "DEAŞ'a bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Suriyeli A.E.B. ile A.E.H. de gözaltına alınmıştı.

#deaş# sınır dışı
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