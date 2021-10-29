Terör örgütü PKK mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 15:12
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.