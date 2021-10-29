Düğün öncesi kısır gecesinde birbirine girdiler: 3 yaralı

Palandöken ilçesi Küme Evler Mahallesi'nde düğün öncesi erkeklerin kendi aralarında düzenlediği kısır gecesi hazırlığında kavga çıktı.

Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflar, taş ve sopalarla birbirine saldırdı, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurusıkı tabancanın da kullanıldığı kavgaya müdahale etti.

Yaralılardan biri, polis aracıyla hastaneye götürülürken diğer iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de yönlendirildi. Ekipler, bir süre güvenlik için mahallede bekledi.