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Diyanet'in 7 bin 800 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de

Başkanlığın 5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi" internet adresi üzerinden yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında açık bulunan 5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapmak için sınav düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 17:47
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Diyanet'in 7 bin 800 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

- 5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı atanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında açık bulunan 5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atama için sınav yapılacak.

Başvuru yapacakların, en az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu, sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ile daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmaması gerekecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 1-15 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

Sınavlar ve sınavların sonuçlarıyla ilgili bütün duyurular, Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

#Diyanet işleri Başkanlığı# Kur'an Kursu öğreticisi# Resmi Gazete
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