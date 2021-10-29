Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Akşener'in ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi serbest
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Atatürk Kültür Merkezi açıldı
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Bakanlığın adı değişti, Bakan Kurum'dan ilk açıklama geldi
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Tepki çeken sağlıkçı heykelleri kaldırıldı
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Piyasa gözetim ve denetimini artık tek kurum yapacak
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Terörle ilişkili bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından HSK'ya üye seçilecek
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
Taciz videosunu izleyen hakim dosyayı ağır cezaya gönderdi
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
'Gram altın 670' lirayı görecek' bu fiyattan altın alınır mı satılır mı?
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 9,59 seviyelerinden işlem görüyor
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Cumhuriyet 98 yaşında! Devlet Erkanı Anıtkabir'de
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
19 bin kişi parayla TC vatandaşı oldu
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evliye vergi indirimi
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
'Çakma doçent' herkesi parmağında oynatmış!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
ABD: Türkiye artık F-35 programına dahil değil
Facebook adını değiştirdi
Facebook adını değiştirdi
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Halk Sağlığı'ndan karantina süresine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savcılığa 'Kılıçdaroğlu' dilekçesi
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
Profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınacak
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
'Son olay büyükelçilerin diplomatlığına uygun bir iş değildir'
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
İçişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın asılsız iddialarına cevap
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Tüm sınavları geçti; Türkiye'nin İlk kez Ermeni kaymakamı olacak
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
Türkiye'yi eleştiren AB aynaya bakmıyor mu?
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
İstihdam garantili lise sanayi kentinde üretime güç katıyor
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
MEB'den lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şimdi de 'aşıya dirençli' A.30 varyantı alarmı!
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Şentop: Meclis'te hiç bir dönem bu kadar hakaret dili kullanılmadı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Atatürk Kültür Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Yeni AKM ile burada İstanbul'a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Bu eser eski ve yeni Türkiye'nin en belirgin görüldüğü yerdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2021 18:29
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin açılışını cumhuriyetin 98. yılında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de gerçekleşen açılış töreninde konuştu.

"Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ödemenin gayreti içindeyiz"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü yeniden kutluyorum. Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ödemenin gayreti içindeyiz. Ülkemize ve İstanbul'a yeni bir kültür sanat merkezi kazandırdık.

"AKM'yi yenileme çalışmalarında engellenmeye çalışıldık"

Taksim'de 75 yıl önce temeli atılan AKM uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale gelmişti. AKM'yi yenileme çalışmalarında engellenmeye çalışıldık. Gezi olayları sırasında AKM'nin nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.

Yeni AKM ile burada İstanbul'a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Bu eser eski ve yeni Türkiye'nin en belirgin görüldüğü yerdir.

Erdoğan, AKM binasını gezerek bilgi aldı

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a giderek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKM önünde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Ersoy, AKM binasını gezen Erdoğan'a bilgi verdi.

Çok sayıda basın mensubu takip ediyor

AKM'nin açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve bazı katılımcılar kesti.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

AKM çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Taksim Meydanı ve çevresindeki yollarda çok sayıda vatandaş, töreni meydana kurulan dev ekranlardan izliyor.

KAPAT [X]

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu da töreni takip ediyor.

Sinan Operası

Açılış töreninin ardından Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla operayı Hasan Uçarsu besteledi, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı 'Sinan' operasında orkestrayı şef Gürer Aykal yönetiyor, eser iki perdeden oluşuyor.

Yenilenen AKM hakkında

10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı AKM, 2,5 yılda tamamlandı. AKM bünyesinde 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, galeri, çok amaçlı salon, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müzik kayıt stüdyosu, bir bilgi merkezi olarak kurgulanan ve müzik, sanat, mimari, tasarım gibi ihtisas başlıklarına odaklanan kütüphane, Yeşilçam Sineması ve tasarım dükkanı bulunuyor.

AKM'nin en öne çıkan unsuru Taksim Meydanı'na bakan, özel olarak tasarlanarak üretilen 15 bin seramik parçasıyla kaplı dev bir küre olan opera salonu. Opera salonu fiziksel, teknik ve mimari analizler sonucunda, en iyi doğal akustiği elde edebilmek için at nalı biçimli tasarlanarak yapıldı.

Yüksek kalitede ses niteliği ve reverberasyon süresi olarak dünyadaki nitelikli opera salonlarının sahip olduğu standartlarda inşa edildi. Salonda öncelikle opera, ama aynı zamanda senfonik konserler ve elektro-akustik destekli gösteriler için de doğru akustik şartlar sağlanabiliyor. Yan duvarlar boyunca kaplamalar akustik ihtiyaçlara uygun olarak özel olarak tasarlandı. Opera salonunda halı veya diğer tekstil döşeme gibi ses yutuculardan kaçınmak gerektiğinden, ahşap zemin tercih edildi.

#akm# atatürk kültür merkezi# erdoğan
SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi
SOLOTÜRK, dünyaca ünlü sahili yaza çevirdi
Doğu Anadolu bölgesindeki bazı iller için kar uyarısı
Doğu Anadolu bölgesindeki bazı iller için kar uyarısı
Pençe Yıldırım Operasyonu şehidi uzman çavuş defnedildi
Pençe Yıldırım Operasyonu şehidi uzman çavuş defnedildi
Her ailenin afet planı olacak
Her ailenin afet planı olacak
29 Ekim töreninde yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi
29 Ekim töreninde yere yığıldı! İlk müdahale milletvekilinden geldi
Sosyal medyaya inandı hayatını kaybetti: Ceset gibi oluyorsun
Sosyal medyaya inandı hayatını kaybetti: Ceset gibi oluyorsun

Bu Habere Tepkiniz

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Zam ve tazminatlarla ilgili mevzuatı ters yüz eden karar

Danıştay Onikinci Dairesi, teknisyen kadrosunda olan devlet memurlarının teknikerlere ödenen zam ve tazminatlarından yararlanması için anılan kadroya atanmaları gerektiğine hükmetti!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun

http://tbb.av.tr/490
Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi, atanamayan öğretmene belge verilmemesini hak ihlali saydı

MEB'in belge vermediği öğretmen adayını Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Görevde yükselme sözlü sınavında adaylara 100 tam puan veren üniversiteler artıyor

Hitit ve Ege Üniversitelerinden sonra Bandırma Ondokuz Eylül ve Eskişehir Osmangazi Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Danıştay İDDK görevden almalara nasıl bakıyor? (3) Toplam 10 dosyada karar örnekleri

Bu dosyamızda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun görevden alma işlemlerine dair verdiği karar örneklerini inceleyeceğiz.
Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık Bölümü'nü bitirmek teknik personelin maaşını etkiler mi?

Aşçılık programı mezunları tekniker unvanını kullanabilmektedir. Tekniker unvanını kullanan bir teknisyenin zam ve tazminatı ile ek ödemesinde değişiklik olup olmayacağına bu haberde yer verilecektir.
Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Bakan Özer: Reform yapmayacağım!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Sözcü'ye konuştu. Bakan Özer "Önemli olan eğitimdeki kalite" dedi ve ekledi: "Benden reform beklemeyin, amacım mevcut hizmetleri gözlemleyip geliştirmek, eksikliklerimizi gidermek. 'Eğitimde kötüyüz' iddiası doğru değil."
Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım hakkı

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Biz Cumhuriyeti Böyle Kazandık!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı. "Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere Cumhuriyeti armağan eden İstiklal Harbimizin kahramanlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2021.
Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Ünlü fast food markaları kısırlık ve kanser yapıyor

Yeni bir araştırma fast food yediğinizde endişelenmeniz gerekenin gereken sadece kolesterol, yüksek kalori ve karbonhidratlar olmadığını ortaya koydu.