Vali iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri Egehan Albay ve Muhammet Arda Uğurer'i makam aracına davet etti.

Öğrencilerle kentte gezinti yapan Tekbıyıkoğlu daha sonra bir kafeteryada ikramda bulunduğu öğrencilerle sohbet etti.